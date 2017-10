Narzędziownia do ogrodu. Jaki wybrać domek na narzędzia?

Idealnym miejscem do przechowywania sprzętu i narzędzi ogrodniczych jest pomieszczenie gospodarcze z wejściem od ogrodu, ze zlewem i bieżącą wodą, gdyż przed odłożeniem narzędzi na miejsce warto je opłukać. Gdy nie ma takiej możliwości, wystarczy schowek dostępny tylko od zewnątrz lub domek na narzędzia.

Jaki wybrać domek narzędziowy?

Domek narzędziowy powinien spełniać dwa kluczowe kryteria. Pierwsze z nich to funkcjonalność (z założenia ma pomieścić używane w ogrodzie narzędzia, częściowo także sprzęt, a przy tym charakteryzować się dobrą wytrzymałością). Ponadto narzędziownia powinna dobrze komponować się z ogrodem oraz z istniejącymi już konstrukcjami. Dlatego warto wybierać modele domków na narzędzia z takich materiałów, z jakich zbudowany jest dom, ogrodzenie czy mała architektura. Przy dużym wyborze produktów na rynku można dopasować „domek” także pod względem stylu oraz barwy. Oczywiście wciąż na pierwszym miejscu należy stawiać parametry, które wpływają na jego praktyczność.

Narzędziownia do ogrodu: jaka wielkość będzie odpowiednia?

Rozmiary narzędziowni powinny być dostosowane nie tylko do potrzeb (każdy obiekt po pewnym czasie zapełni się i będzie brakowało miejsca), ale także powierzchni ogrodu. Trzeba pamiętać, że konstrukcja domku na narzędzia spełnia praktyczne funkcje, jednocześnie jednak nie powinna się zbytnio wyróżniać i zwracać na siebie uwagę (dlatego dopasowuje się ją do stylu – aby lepiej wtopiła się w otoczenie). „Im więcej, tym lepiej” sprawdza się do pewnego stopnia, po przekroczeniu którego bardziej opłacalna będzie budowa niewielkiego budynku gospodarczego. To działa w dwie strony – mała narzędziownia w ogóle nie spełni swojej funkcji.

Dlatego zalecane minimalnie wymiary wynoszą 200×130 cm (będzie można przechowywać drobne narzędzia i kosiarkę). Modele większych narzędziowni, np. 300×200 cm, zapewnią przestrzeń nie tylko do przechowywania narzędzi i sprzętu, np. kosiarki, ale dodatkowo rozwiążą problem przechowywania mebli ogrodowych, rowerów czy dodatkowego wyposażenia (kosa, wertykulator, itp.).

Aby efektywnie zagospodarować daną powierzchnię – narzędziownia powinna być zbudowana na planie kwadratu lub prostokąta. Bardziej „kreatywne” formy domków narzędziowych z reguły tylko niepotrzebnie zabierają miejsce. Im prostsza konstrukcja, tym wygodniejsze użytkowanie. Przydatne w domku narzędziowym są otwory wentylacyjne oraz okna (zwłaszcza w większych obiektach). Domek narzędziowy może być połączony z innym obiektem, np. drewutnią.

Wyposażenie domku na narzędzia

Domek na narzędzia powinien mieć drzwi szerokości co najmniej 90 cm i podłogę ułożoną równo z ziemią. Dzięki temu łatwo będzie tam można wjechać kosiarką czy taczkami. Podłoga powinna być łatwa do utrzymania w czystości, na przykład ceramiczna. Wewnątrz należy zamocować półki na różne drobiazgi i zamykaną szafkę na środki ochrony roślin. Część narzędzi można powiesić na hakach przybitych do ścian. Warto przewidzieć w narzędziowni miejsce na blat roboczy. Przyda się na przykład do przygotowywania rozsady, przesadzania roślin doniczkowych, czyszczenia cebul tulipanów czy przygotowywania preparatów do oprysku. Dobrze, jeśli do narzędziowni jest też doprowadzona woda.

Z jakich materiałów zbudować lub kupić domek narzędziowy?

Najbardziej uniwersalne są domki narzędziowe z drewna – wyglądają naturalnie i pasują do różnych stylów urządzania ogrodu (od wiejskiego po angielski). W dodatku można je pomalować lub zaimpregnować na pożądany kolor. Drewno jest dość wytrzymałe, ale wymaga konserwacji (przynajmniej co 2-3 lata).

Dużo tańszym rozwiązaniem jest montaż narzędziowni z tworzywa sztucznego. Można z niego skorzystać o ile obiekt będzie znajdował się w nie wyeksponowanym, niewidocznym od frontu miejscu. Tworzywa sztuczne są dość wytrzymałe, odporne na UV i łatwe do konserwacji (po prostu można je umyć), ale nigdy nie będą ładnie wkomponowywały się w architekturę ogrodu.

Schowany powinnien być też domek na narzędzia metalowy, przypominający garaż. Pewnym pomysłem – o ile dom, ogrodzenie czy inne elementy zbudowane zostały z cegły – jest budowa narzędziowni właśnie z takiego materiału. Wtedy kompozycja ogrodowa wygląda jednolicie. Trzeba jednak uważać: nadmiar cegły (jak również kamienia) nadaje zielonemu zakątkowi surowego, topornego charakteru, a w dodatku konstrukcja takiego domku zabiera więcej miejsca. Ważne jest wyczucie w tym temacie. Obecnie znacznie rzadziej spotyka się (chociaż z czasem może to się zmienić) domki na narzędzia z kompozytu.

Gdzie ustawić domek narzędziowy?

Narzędziownia nie powinna mieć kontaktu z gruntem, dlatego teren przed montażem powinno się odpowiednio przygotować. Metoda zależy od ciężaru domku na narzędzia. Te najlżejsze z powodzeniem można ustawiać na utwardzonym żwirze (poniższe warstwy to piach, ewentualnie dodatkowo gruz). Te cięższe zaleca się ustawiać na wylewce, bloczkach betonowych lub nawet na kostce brukowej, czy cementowej.

