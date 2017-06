Pralnia w domu. Najlepsze miejsce na pralkę - łazienka czy pomieszczenie gospodarcze

W mieszkaniu w bloku pranie odbywało się w łazience. Pralkę ustawiano obok umywalki, a bieliznę suszyło się nad wanną. We własnym domu nie powinniśmy powtarzać takich wzorów. Pralnia w domu to wygodne i praktyczne pomieszczenie gospodarcze. Nie potrzeba na nie wiele miejsca, a znakomicie usprawnia codzienne czynności gospodarcze. Kto ma w domu pralnię, bardzo ją sobie chwali.

Pralnia w domu jako osobne pomieszczenie

Warunkiem relaksu w łazience jest wyrzucenie z niej pralki. Codzienny widok sortowanej bielizny i środków piorących potrafi skutecznie zepsuć wrażenie, które staramy się osiągnąć, wybierając elegancką wannę czy drogie materiały wykończeniowe. Jeśli więc marzy nam się prawdziwy salon kąpielowy, pomyślmy najpierw o... pralce. Gdzie ją postawimy? Gdzie będziemy suszyć upraną odzież?

Wiele zależy od wielkości domu. W małym domu wybór ogranicza się do decyzji, czy pralkę wstawiamy do pomieszczenia gospodarczego, czy do małej ogólnodostępnej łazienki w strefie dziennej. To pomieszczenie często przejmuje dodatkowe funkcje, na przykład schowka albo pralni. Sprzyja temu usytuowanie – blisko wejścia, kuchni i salonu, a więc w strefie, w której się często przebywa. Minusem tego rozwiązania jest to, że łazienka z pralką nie robi dobrego wrażenia jako toaleta gościnna.

W nowych projektach domów, pralnia coraz częściej pojawia sie jako osobne pomieszczenie. Jest to bardzo praktyczne rozwiązanie. Wydzielając przestrzeń przeznaczoną na czynności gospodarcze, uwalniamy od tych funkcji łazienkę, która dzięki temu może być miejscem relaksu. Nawet duża łazienka nie stanie się pokojem kąpielowym, jeśli będzie w niej stała pralka.

W pralni oprócz urządzeń do prania i suszenia przydadzą się też głęboki zlew, blat i szafki. Pralnia z oknem może być także miejscem do prasowania bielizny. W pralni w domu powinny się znaleźć duża umywalka lub zlew, miejsce na pralkę, ewentualnie suszarkę automatyczną, pojemniki na ubrania i bieliznę, deska do prasowania. Przydaje się także prosty regał z półkami lub systemem wysuwanych koszy, który ułatwia sortowanie i porządkowanie ubrań.

Usytuowanie pralni w domu

Najważniejsze, kto w domu zajmuje się praniem. Jeśli robią to członkowie rodziny, pralnię dobrze jest zaplanować­ w formie aneksu pomieszczenia gospodarczego w strefie prywatnej na poddaszu, w pobliżu łazienki, sypialni oraz garderób i szaf. Takie usytuowanie pralni ułatwi pracę osobie zajmującej się domem w ciągu dnia – nie trzeba będzie nosić prania po całym domu. Z tego samego powodu pralnia nie powinna się znajdować w piwnicy.

Jeśli do prania jest zatrudniona osoba, pralnia może być umieszczona na uboczu, na przykład w części gospodarczej na parterze domu. Jeżeli zdecydujemy się na takie rozwiązanie, w domu warto wtedy zainstalować zsyp na brudną bieliznę.

Pralka w kotłowni

Dobrym pomysłem wydaje się ustawienie pralki w kotłowni. Jednak warto wiedzieć, że nie zaleca się suszyć tam bielizny – producenci kotłów przestrzegają, że wilgoć w pomieszczeniu technicznym może szkodzić urządzeniom elektronicznym. W domu parterowym wygodnie jest korzystać z możliwości suszenia prania na świeżym powietrzu, oczywiście nie na tarasie przy salonie, lecz w innej, nierekreacyjnej części działki. Dlatego warto urządzić pralnię w pomieszczeniu gospodarczym z wyjściem do ogrodu.

Pralnia w domu z poddaszem użytkowym

Gdzie zaplanować pralnię w domu z poddaszem użytkowym? Musimy przede wszystkim zdecydować, na której kondygnacji wygodniej będzie korzystać z pralki. Na poddaszu najczęściej zmieniamy ubrania i pościel, tu mamy szafy i garderoby, więc jeżeli pranie odbywa się na tym samym poziomie, czeka nas mniej biegania po schodach. Argumentem za tym rozwiązaniem może być też strych albo balkon z pełną balustradą - idealne miejsce do suszenia. Z kolei gdy w domu pierze się głównie tony ubranek dziecięcych, wygodniejsze może być umieszczenie pralki na parterze, gdzie niepracująca mama wraz z małymi dziećmi spędza większość czasu. Łatwiej jej wtedy łączyć pranie z innymi domowymi czynnościami.

Dla domów piętrowych już dawno wymyślono zsyp na brudną bieliznę. Wydaje się to bardzo pomysłowe - rzeczy do prania wrzuca się przez dziurę w łazience. Cóż z tego jednak, że lądują na parterze lub w piwnicy, skoro ktoś potem i tak musi je uprać, rozwiesić, a suche zanieść na poddasze i ułożyć w szafach. Jest to więc wygodne dla domowników tylko wtedy, gdy zajmuje się tym zatrudniona osoba, ale nie wówczas, gdy wszystkie prace gospodarcze wykonują własnymi siłami. Pralnia usytuowana w piwnicy czy w pomieszczeniu za garażem oznacza, że ktoś regularnie spędza w niej czas, odizolowany od pozostałych członków rodziny.

Kiedy pralka w łazience

W domach, w których nie zaprojektowano osobnej pralni, jej namiastkę można urządzić w innym pomieszczeniu, na przykład wydzielając aneks w łazience. Jest to najwygodniejsze rozwiązanie na postawienie pralki, gdyż łazienka jest pomieszczeniem wentylowanym, a podczas prania można korzystać z umywalki.

Sprawdź też: jak podłączyć pralkę - wideo instrukcja >>>

Trzeba jednak pamiętać, że wilgoć może niekorzystnie wpływać na drzwi, dlatego w pomieszczeniach, gdzie pierzemy i suszymy pranie, zamiast drzwi drewnianych zaleca się montaż stalowych, które się nie wypaczają pod wpływem wilgoci.

Dobrym pomysłem wydaje się ustawienie pralki w kotłowni. Jednak warto wiedzieć, że nie zaleca się suszyć tam bielizny - producenci kotłów przestrzegają, że wilgoć w pomieszczeniu technicznym może szkodzić urządzeniom elektronicznym. W domu parterowym wygodnie jest korzystać z możliwości suszenia prania na świeżym powietrzu, oczywiście nie na tarasie przy salonie, lecz w innej, nierekreacyjnej części działki. Dlatego warto urządzić pralnię w pomieszczeniu gospodarczym z wyjściem do ogrodu.

W domu z poddaszem musimy przede wszystkim zdecydować, na której kondygnacji wygodniej będzie korzystać z pralki. Na poddaszu najczęściej zmieniamy ubrania i pościel, tu mamy szafy i garderoby, więc jeżeli pranie odbywa się na tym samym poziomie, czeka nas mniej biegania po schodach. Argumentem za tym rozwiązaniem może być też strych albo balkon z pełną balustradą – idealne miejsce do suszenia. Z kolei gdy w domu pierze się głównie tony ubranek dziecięcych, wygodniejsze może być umieszczenie pralki na parterze, gdzie niepracująca mama wraz z małymi dziećmi spędza większość czasu. Łatwiej jej wtedy łączyć pranie z innymi domowymi czynnościami.

Dla domów piętrowych już dawno wymyślono zsyp na brudną bieliznę. Wydaje się to bardzo pomysłowe – rzeczy do prania wrzuca się przez dziurę w łazience. Cóż z tego jednak, że lądują na parterze lub w piwnicy, skoro ktoś potem i tak musi je uprać, rozwiesić, a suche zanieść na poddasze i ułożyć w szafach. Jest to więc wygodne dla domowników tylko wtedy, gdy zajmuje się tym zatrudniona osoba, ale nie wówczas, gdy wszystkie prace gospodarcze wykonują własnymi siłami. Pralnia usytuowana w piwnicy czy w pomieszczeniu za garażem oznacza, że ktoś regularnie spędza w niej czas, odizolowany od pozostałych członków rodziny.