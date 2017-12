Oświetlenie łazienkowe LED. Pomysły na diody LED w aranżacjach łazienkowych

Trwa fascynacja diodami LED. Szybki rozwój oświetlenia tego typu w ostatnich latach doprowadził do tego, że lampy ledowe emitują nareszcie ciepłe światło zbliżone do światła starej żarówki wolframowej. To przesądziło o wprowadzeniu ich do wnętrz mieszkalnych. Przed pokonaniem tej bariery ledy te – mimo że bardzo oszczędne (zużywają aż dziesięć razy mniej prądu niż dająca taki sam strumień światła żarówka) – nie były wykorzystywane w naszych domach.

Diody LED pozwalają uzyskać bardzo różne kolory. Możemy je także układać w dowolne formy, poczynając od najpopularniejszych taśm (oświetlenie liniowe), przez okrągłe wkłady pasujące do opraw punktowych, na podświetlanych płaszczyznach kończąc. Oprawa ledowa z układem optycznym (soczewką) rozprasza światło pod znacznie szerszym kątem niż pojedyncza dioda, dlatego świetnie zastępuje halogen.

Oświetlenie łazienkowe LED - możliwości aranżacyjne

Światło pozwala zmieniać przestrzeń. Możemy pomieszczenie optycznie podwyższyć, kierując światło w sufit, lub obniżyć, kierując jego strumień w dół po obwodzie wnętrza. Bardzo interesujący efekt daje podświetlanie elementów wyposażenia od dołu.

Mebel podświetlony w dolnej strefie ukrytym światłem liniowym skierowanym w podłogę będzie wyglądał, jakby unosił się nad ziemią. Ściana podświetlona z poziomu podłoża stworzy nastrój tajemniczości. Rośliny również zyskują dzięki temu nowy wyraz – wydają się większe, bardziej wyraziste.

Oświetlenie podłogowe spełnia głównie funkcję dekoracyjną i jest wykorzystywane do podkreślenia wybranych fragmentów wnętrza. Czasem odgrywa też rolę użytkową, na przykład doświetlając ciągi komunikacyjne (zwłaszcza wieczorem i w nocy).

Aranżując pomieszczenie, pamiętajmy, że musimy zapobiec efektowi olśnienia – rozmieścić oprawy lamp w taki sposób, by światło nie raziło w oczy. Interesujący efekt daje także odpowiednie podświetlenie faktury ściany. Równomierne, rozproszone oświetlenie pozornie ją spłaszcza – w dziennym świetle prezentuje się ona zdecydowanie mniej okazale niż podświetlona wieczorem. Wtedy nabiera wyrazu, dodaje wnętrzu ciepła i przytulności.

Efektowne rozpraszanie. Ludzkie oko bardzo dobrze toleruje rozproszone oświetlenie podobne do dziennego. Działa ono uspokajająco i daje poczucie komfortu. Lampy i oprawy z widocznym źródłem światła odwrotnie – powodują olśnienie i dekoncentrują. Dlatego tak chętnie wykorzystujemy możliwości i narzędzia oferowane nam przez współczesne technologie. Ciekawym rozwiązaniem jest na przykład obwiedzenie całego pomieszczenia światłem liniowym, którego źródło ukryto w gzymsie czy suficie podwieszanym. Światło skierowane w sufit rozprasza się i odbija od jego powierzchni, co daje efekt podobny do światła dziennego. Rozproszenie od powierzchni ściany działa podobnie, choć mniej naturalnie (światło dzienne dociera do nas z góry).

Aranżując wnętrze, można wykorzystać efekt zaskoczenia, który wywołuje światło docierające z boku. Trzeba jednak pamiętać, że aby światło się rozproszyło, konieczne jest zachowanie odpowiedniej odległości między płaszczyzną rozpraszającą a źródłem światła. Jeśli odległość ta będzie zbyt mała, uzyskamy kreskę światła zamiast oświetlonej płaszczyzny. To też jest ładny efekt – pod warunkiem że zamierzony.

Efekt rozproszenia uzyskamy też, przepuszczając światło przez powierzchnie, przez które ono przenika – takie jak szkło, szkło kolorowe (witrażowe), masy z tworzyw sztucznych, bibuła czy niektóre kamienie (na przykład onyks).