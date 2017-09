Wybieramy grzejniki dekoracyjne. Pomysły na niebanalną aranżację wnętrza

Grzejnik dekoracyjny INVENTIO. Ten model z powodzeniem można instalować w dużych, eleganckich pomieszczeniach, które wymagają szczególnego wykończenia. Specjalnie zaprojektowane, dedykowane akcesoria grzejnikowe MUA FI (by Pan Popi) podkreślają oryginalny wygląd tego grzejnika. To świetna propozycja do wnętrza personalizowanego i dla użytkowniów ceniących kreatywne detale we wnętrzu. Akcesoria pełnią też funkcję praktycznych wieszaczków. Ich kształt przywołuje pozytywne skojarzenia (dzieciństwo, wiosna, beztroska). Uchwyty dostosowane są również do innych grzejników marki INSTAL-PROJEKT (TUBUS i AFRO NEW).

Grzejnik dekoracyjny INVENTIO. STUDIO IN. Maciej Kukurba