Rączka bidetowa zamiast bidetu. Montaż rączki bidetowej - instrukcja

Rączka bidetowa jest zazwyczaj elementem specjalnej baterii umywalkowej - jednouchwytowej lub bezdotykowej. Jej zgrabna mała główka jest połączona z baterią elastycznym wężem. Na tyle długim, by dało się wygodnie korzystać z rączki natrysku, jednak nie dość długim, by usytuowanie sedesu i umywalki w łazience mogło być dowolne – muszą być zamontowane stosunkowo niedaleko jedno od drugiego. Między innymi dlatego rączka bidetowa to rozwiązanie szczególnie polecane do małych łazienek. Tam odległość między sprzętami jest z założenia niewielka, a na bidet zwykle brakuje miejsca.

Rączka bidetowa: jak działa

Wypływ wody uruchamia się przyciskiem na rączce. Przedtem jednak należy przestawić uchwyt baterii w odpowiednie położenie. Ponowne przełączenie strumienia ze słuchawki do baterii następuje po zwolnieniu przycisku. Po użyciu słuchawkę rączki bidetowej wiesza się w uchwycie zamocowanym w pobliżu miski ustępowej.

Nowoczesne modele rączek bidetowych mogą mieć funkcję zdalnego sterowania. Dzięki niej strumień delikatnego prysznica można włączyć z większej odległości, więc słuchawka nie musi być zamocowana w bezpośrednim sąsiedztwie baterii umywalkowej. Włączenie wypływu wody z rączki za pomocą znajdującego się na niej przycisku nie wymaga też wcześniejszego uruchomienia baterii umywalkowej. Można także kupić osobną baterię podtynkową, bez wylewki, a jedynie z dyskretną rączką natrysku, i zamontować ją obok miski ustępowej. Będzie łatwo dosięgnąć do uchwytu sterującego strumieniem i temperaturą wody wypływającej z główki natrysku. Odległość sedesu od umywalki nie ma w takim wypadku żadnego znaczenia. Rączka bidetowa może mieć więcej zastosowań niż tylko utrzymanie higieny osobistej. Ułatwi mycie przyborów sanitarnych (zwłaszcza miski ustępowej) i napełnienie wiader wodą. Pomoże opłukać ubłocone kalosze lub brudne łapy psa po spacerze.

Rączka bidetowa montaż: instrukcja

Montaż rączki bidetowej jest prosty.