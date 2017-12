Deska i toaleta myjąca: nowoczesne wyposażenie. Montaż toalety myjącej krok po kroku

Gotowa toaleta myjąca

Deski myjące możemy dokupić do wielu modeli misek ustępowych, ale nie do wszystkich. Gdy chcemy przekształcić zwykły, używany dotychczas sedes w urządzenie myjące, to dobry pomysł. Kiedy jednak decydujemy się na zastosowanie takiego rozwiązania od początku – podczas urządzania lub remontu łazienki – warto rozważyć kupno i zamontowanie gotowej toalety myjącej. Niektórym użytkownikom przeszkadza to, że deski myjące różnią się wyglądem od zwykłych (musi się w nich zmieścić mechanizm myjący i sterujący), z toaletami myjącymi nie ma takiego problemu. Ponieważ podłączenia do instalacji wodnej i elektrycznej oraz elementy niezbędne do programowania ich funkcji i sterowania nimi są schowane wewnątrz miski ceramicznej, ta nie musi się niczym różnić od tradycyjnego sedesu. Możemy bez kłopotu wybrać urządzenie wyglądające jak elegancka stojąca lub wisząca miska ustępowa o nowoczesnej kompaktowej stylistyce z wolno opadającą deską i pokrywą. Toalety myjące mają podobne funkcje jak deski myjące, a najbardziej rozbudowane modele mają ich nawet więcej. Do sterowania służy dyskretny panel umieszczony z boku miski, a dodatkowo zazwyczaj także prosty, intuicyjny pilot.

Toaleta myjąca: wyposażenie

W najlepiej wyposażonych toaletach myjących można wybrać temperaturę (zwykle w zakresie 35-40oC oraz pokojową) wody oraz deski, natężenie i kierunek strumienia, a także jego rodzaj. Dostępny jest również tryb suszenia umytych części ciała ciepłym powietrzem, którego temperaturę często można także indywidualnie dobrać. Luksusowe modele toalet myjących odsysają zanieczyszczone powietrze po skorzystaniu z toalety i pozwalają na zaprogramowanie ulubionych ustawień indywidualnie dla kilku użytkowników. Mogą mieć oświetlenie nocne (nierażące w oczy) oraz tryb cichej pracy, który jest przydatny, gdy trzeba z nich skorzystać nocą. Większość toalet myjących trzeba podłączyć do gniazdka elektrycznego - najwygodniej umieścić je przy podłodze, w odległości około 1 m od sedesu. Najczęściej toalety podłącza się do instalacji zimnej wody, ale są i takie, do których można doprowadzić także ciepłą. Toalety myjące mają zazwyczaj wolno opadające deski zrobione z tworzywa z dodatkiem antybakteryjnym.

Montaż toalety myjącej krok po kroku

W galerii zdjęć przedstawiamy prawidłowy montaż toalety myjącej. Toaletę myjącą można powiesić na standardowym stelażu do WC albo na specjalnym, mającym dodatkowe elementy ułatwiające podłączenie jej do instalacji wodnej i elektrycznej. Koszt montażu toalety myjącej: