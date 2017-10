Szafki narożne do kuchni, czyli jak optymalnie wykorzystać przestrzeń

W naszych kuchniach zależy nam na optymalnym wykorzystaniu każdej przestrzeni. Są jednak miejsca niedostępne lub trudne do zagospodarowania, jak choćby narożniki. Oczywiście montujemy tam szafki, ale dostęp do ich zawartości jest bardzo utrudniony. Żeby dostać się do rzeczy schowanych głębiej, trzeba przedtem wszystko wyjąć. W kuchni nie ma czasu na taką gimnastykę. Komfort, wygoda i ergonomia to podstawa.

Szafki narożne od Häfele. Wybierz system do swojej kuchni

Wysuwna półka Nuvola. Cała półka po otwarciu szafki wysuwa się przed front. Daje to stuprocentowy dostęp do jej zawartości. Nic już się przed nami nie schowa. Możemy zdecydować się na jedną lub dwie półki. Zależy, co planujemy przechowywać w tym miejscu. Półki wyposażone są w relingi, dzięki którym przechowasz tu bezpiecznie wyższe sprzęty czy urządzenia kuchenne np. garnki, blender czy mikser. Idealny system w strefie gotowania, gdzie szybki i wygodny dostęp do naczyń i urządzeń kuchennych blisko płyty grzewczej jest bardzo ważny.

Szafki kuchenne narożne. GALERIA rozwiązań