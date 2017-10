Segregacja śmieci. Poznaj sposoby na domowy recykling

Posiłki często przygotowujemy w pośpiechu i równie szybko chcemy po nich posprzątać. Pomocny okaże się tutaj zamykany pojemnik na odpady organiczne BioBoy. Jest on funkcjonalny i bardzo wygodny. Ma praktyczny zaczep umożliwiający zamontowanie go na froncie szafki lub szuflady, tuż pod kuchennym blatem. Dzięki temu odpadki, po skończonej pracy, można zsunąć z blatu bezpośrednio do wiszącego pojemnika. Pojemnik ma pojemność 4 litrów i jest zaopatrzony w pokrywę, dzięki której nieprzyjemne zapachy nie wydostają się na zewnatrz. Jest łatwy do utrzymania w czystości. Założenie go pod blatem lub zdejmowanie odbywa się bardzo szybko, a wysokiej jakości tworzywo, z którego jest wykonany, pozwala na mycie go w zmywarce. To bardzo praktyczne rozwiązanie można zastosować w każdej kuchni.