Oświetlenie do kuchni – pomysłowe rozwiązania. Jakie znaczenie ma barwa światła? Jak dobrać moc oświetlenia?

Kuchnia to wyjątkowe miejsce w każdym mieszkaniu. Bez względu na to, co robimy i kim jesteśmy, spędzamy w niej sporą część naszego życia. Tu przyrządzamy posiłki i je spożywamy, tu też skupia się nierzadko nasze życie rodzinne i towarzyskie. Kuchnia powinna być więc nie tylko praktyczna i wygodna, ale również przytulna. Wbrew temu, co wielu myśli, meble i sprzęty nie wystarczą, by nadać wnętrzu charakter.

Kluczową rolę w budowie odpowiedniego nastroju pełni bowiem oświetlenie. Inna lampa będzie wskazana do pracy, inna do oświetlenia szafek, jeszcze inna stworzy klimat godny przestrzeni kuchennej. Najnowsze rozwiązania dają nam szereg różnych możliwości. Wybierając oświetlenie, warto więc przemyśleć swoje potrzeby i przyzwyczajenia, by wyjść im naprzeciw.

Oświetlenie podszafkowe. Fot. Häfele

Oświetlenie do kuchni – barwa światła i moc mają duże znaczenie

Najwięcej prac wymagających dokładności wykonuje się przy blatach. Dobierając do nich oświetlenie, należy pamiętać o kilku zasadach.

Po pierwsze, warto wybrać takie oświetlenie, które nie zmieni kolorów zastanych w naszej kuchni. Światło o ciepłej barwie, ok. 3000 kelwinów ma żółtawy odcień, przez co może sprawiać wrażenie, że cała kuchnia jest żółta. Z kolei światło o barwie 5000 K jest światłem zimnym, które zabarwia przestrzeń na niebiesko. Po drugie, istotne jest, by odpowiednio dobrać moc oświetlenia. Emitowane przez diody led światło odbija się od powierzchni blatu. W jasnych kuchniach jest widniej niż w tych ciemnych, które do uzyskania podobnego efektu potrzebują więcej mocy światła. Warto więc sprawdzić liczbę luksów, czyli ilość światła docierającego do blatu – 500 luksów to przy tym optymalna wartość w oprawach led. Do oświetlenia blatu można użyć oświetlenia punktowego. Należy przy tym zwrócić uwagę, że materiał, z którego wykonany jest blat, wpływa na dobór akcesoriów do zainstalowanego oświetlenia. Decydując się na blaty szklane lub z polerowanego kamienia pamiętaj, że oświetlenie będzie się w nich odbijać. Możesz uniknąć tego efektu, stosując mleczne pokrywy na oprawach, które rozproszą emitowane światło. Te zjawiska nie występują w przypadku blatów drewnianych.

Wiele możliwości przy wyborze oświetlenia do kuchni

Oświetlenie punktowe sprawdzi się też we wnętrzach szafek oraz w roli dekoracyjnej. Wartością dodaną tego systemu jest także możliwość oświetlenia kuchenki czy zlewozmywaka. Odpowiednia i dobrana do Twojej kuchni konfiguracja oświetlenia sprawi, że wszystko będzie jasne.

Oświetlenie do kuchni - pasek led. Fot. Häfele