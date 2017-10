Ergonomia w małej kuchni. Poznaj kilka sprytnych rozwiązań ułatwiających pracę w kuchni

Kuchnia to serce domu. Tu bezustannie coś się dzieje. Kluczowe znaczenie ma więc jej funkcjonalność, łatwość użytkowania i zorganizowanie przestrzeni w taki sposób, by wszystkie produkty i sprzęty były dostępne na wyciągnięcie ręki. W mądrze zaprojektowanej kuchni mamy 5 roboczych stref. Podział ten nie tylko wszystko porządkuje, ale też umożliwia rozmieszczenie mebli i sprzętów według zasady trójkąta roboczego. Zgodnie z nią lodówka, zlewozmywak i kuchenka z piekarnikiem powinny znajdować się na wierzchołkach trójkąta. W takim układzie wszystkie elementy wyposażenia kuchni znajdują się blisko siebie i jest do nich łatwy dostęp.

Mała kuchnia nie musi być problemem. Nie potrzebujesz wcale dużej przestrzeni, by mieć pod ręką wszystko, czego potrzebujesz. Wystarczy zastosowanie pomysłowych rozwiązań meblarskich, by przebywanie w tej części domu było prawdziwą przyjemnością.

Ergonomia w małej kuchni: kilka przydatnych pomysłów

Bardzo ważne jest między innymi to, by zarówno produkty spożywcze, jak i sprzęty kuchenne przechowywane były w łatwo dostęnym, centralnym miejscu kuchni. Myśląc o takim miejscu, zdecyduj się na szafę cargo. Ten wysoki regał w rzeczywistości kryje obszerną spiżarnię, w której bez problemu zmieścisz nie tylko zapasy „na zaraz i na potem”, ale i wszystkie niezbędne urządzenia kuchenne. Łatwość i płynność otwierania nawet bardzo obciążonej szafy sprawi, że wszystko dostępne będzie na wyciągnięcie ręki. Funkcjonalność samej szafy dodatkowo zwiększają niestandardowe i sprytne okucia, dzięki którym podczas otwierania tylne półki przesuwają się do przodu, dając nieograniczony dostęp do jej zawartości.

Szafa cargo. Fot. Häfele

Projektując kuchnię, nie zapomnij o zainwestowaniu w nowoczesne szuflady. Mają duży udźwig, można je całkowicie wysunąć, jest też hamulec siły zamykania. Taka szuflada jest bardzo stabilna. Możliwość zamontowania relingów jeszcze bardziej zwiększa jej funkcjonalność. W szufladzie znajdzie się miejsce na sprzęty kuchenne - mikser, blender, toster i inne, nawet wyższe urządzenia. Nie trzeba się obawiać, że coś jest za ciężkie lub się nie zmieści.

Szuflada kuchenna Moovit. Fot. Häfele