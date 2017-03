Mieszkaj bezpiecznie i komfortowo

Wapno w zaprawach murarskich. Czy stosowanie tradycyjnych zapraw z wapnem ma sens? Kiedyś stosowano zaprawy wapienne, później również cementowo-wapienne. Obecnie popularne są zaprawy cementowe z plastyfikatorami. Dlaczego stosowanie tradycyjnych zapraw z wapnem ma sens? Jak wybrać dobrą zaprawę? Jak przygotować zaprawę cementowo-wapienną na budowie?

Wentylacja mechaniczna, czyli jak zapewnić czyste i zdrowe powietrze w domu? Dowiedz się, jaką skuteczność ma nowoczesna wentylacja mechaniczna. Zadbaj o prawidłową wentylację w domu, aby szkodliwe substancje w powietrzu takie jak bakterie, wirusy oraz roztocza nie zagrażały zdrowiu Twojemu ani całej Twojej rodziny. Powietrze wewnątrz domu, może być sto razy gorsze niż na zewnątrz. Zobacz, jak temu zaradzić.

Perfekcyjne sprzątanie domu alergika Alergia znika aż się kurzy! Jak sprzątać dom alergika? Kilka praktycznych porad dotyczących efektywnego usuwania kurzu domowego. Zobacz, jak myć podłogę bez detergentów. Żyj w zdrowym i czystym domu bez alergenów.

Rośliny oczyszczające powietrze, które powinny znaleźć się w każdym domu Rośliny oczyszczające powietrze powinny znaleźć się w każdym domu. Wiele roślin doniczkowych działa jak naturalne filtry powietrza - wchłania szkodliwe związki. Dlatego warto uprawiać je w pomieszczeniu, gdyż zmniejszają negatywny wpływ na organizm lakierów, wyziewów z kuchenek gazowych oraz dymu tytoniowego. Na które z gatunków warto zwrócić uwagę?

Ważne pytania o beton komórkowy. Czy bloczki z betonu komórkowego są ciepłe, zdrowe i trwałe? Inwestorzy wybierają beton komórkowy, bo ma dobre parametry, szerokie możliwości stosowania oraz niewygórowaną cenę. Wciąż jednak nie brakuje pytań: czy jest to materiał budowlany wystarczająco trwały, czy nadaje się na ściany fundamentowe, czy brak spoin pionowych nie pogarsza jego właściwości cieplnych... Postaramy się rozwiać te wątpliwości.

Domowe porządki. Sposoby czyszczenia żaluzji, rolet, plis i paneli okiennych Wiosenne porządki czekają każdego z nas. Jeżeli jednak decydujesz się na generalne sprzątnie domu, nie ominie cię mycie okien, pranie firan i zasłon, a także czyszczenie rolet i żaluzji. Zobacz, jak to zrobić skutecznie.

Klimatyzacja w domu, mieszkaniu, biurze - wybór i użytkowanie systemów klimatyzacji Zobacz, co powinieneś wiedzieć przed zakupem i instalacją systemu klimatyzacji. Klimatyzacja domowa - jakie klimatyzatory zamontować w domu, a jakie najlepiej sprawdzą się w mieszkaniu? Energooszczędna klimatyzacja do biura.

Malowanie pokoju dziecięcego - zdrowe farby do ścian. GALERIA aranżacji Podpowiadamy czego musisz się dowiedzieć o farbach do ścian planując remont pokoju dziecięcego. Dowiedz się, jak powinien wyglądać wymarzony pokój malucha – galeria ciekawych aranżacji wnętrz. Nowości na rynku farb do malowania ścian.

Centralny odkurzacz w domu, to najlepszy sposób na pozbycie się kurzu i hałasu Centralne odkurzanie nie jest jeszcze w Polsce standardowym wyposażeniem domów jednorodzinnych i na taką chwilę, jeśli w ogóle nadejdzie, trzeba będzie długo czekać. Jednak wielu inwestorów budujących domy decyduje się na zainstalowanie centralnego odkurzacza. Zobacz, dlaczego warto mieć system centralnego odkurzania?

Jak zapewnić zdrowy mikroklimat we wnętrzach. Tynki wapienne i gładzie wapienne Utrzymanie odpowiedniej wilgotności i cyrkulacji powietrza wpływa na mikroklimat pomieszczeń. Zapewniają to między innymi tynki i gładzie o naturalnych zdolnościach do dyfuzji pary wodnej. Takimi rozwiązaniami są tynk wapienny oraz gładź wapienna. Powłoka wykonana tymi produktami ma dużą paroprzepuszczalność, dzięki czemu ściany „oddychają” i tym samym regulują wilgotność powietrza.

O czym mówi zawartość LZO? Wybierz bezpieczne i zdrowe farby do malowania ścian. Wybierając farbę do malowania ścian, często jedynym kryterium, którym się kierujemy, jest jej kolor. Jednak powinniśmy zwrócić uwagę na wiele innych cech, np. zawartość LZO, rodzaj rozcieńczalnika czy właściwości biobójcze. Dowiedz się, jak wybrać bezpieczną i zdrową farbę do wnętrz.

Kupujesz mieszkanie? Upewnij się, że wybudowano je i wykończono materiałami bezpiecznymi dla zdrowia Wybierając dom lub mieszkanie zastanawiałeś się, czy materiały budowlane z jakich został on zbudowany są bezpieczne dla zdrowia? A powinieneś. Zdarza się bowiem, że znajdują się w nich substancje, które mogą być szkodliwe - szczególnie dla alergików. Sprawdź, jak kupić mieszkanie bezpieczne dla zdrowia.

Rodzaje materaców Każdy z materiałów stosowanych do produkcji materaców ma określone właściwości zdrowotne. Warto je wcześniej poznać, gdyż wtedy łatwiej będzie dobrać materac do własnych upodobań i potrzeb.

Pokój dla dziecka - czysty i zdrowy. Jakie farby są bezpieczne i czy na podłogę kłaść dywan? Zabierasz się do urządzania pokoju dziecka? Oto parę wskazówek. Sprawdź, jakie farby są bezpieczne dla zdrowia dziecka, jak wykończyć podłogę, aby nie gromadził się na niej kurz i czym najlepiej zasłonić okna. Podpowiadamy, na co zwróić uwagę przy wyborze mebli do pokoju dziecka.

Zdrowe powietrze w domu. Jak działa nowoczesna klimatyzacja? „Potrzebuję świeżego powietrza”, „muszę się dotlenić” - to zdania, które bardzo często zdarza nam się wypowiadać, czy usłyszeć. To moment, w którym wypadałoby wstać i pójść na spacer. Niestety, nie zawsze jest to możliwe. Co możemy zrobić w takiej sytuacji - skorzystać ze zdobyczy techniki - klimatyzatorów. Zobacz, jakie korzyści dla zdrowia i komfortu niesie ze sobą montaż systemu klimatyzacji...

Jak sobie radzić z domowym kurzem? 8 sposobów na skuteczne sprzątanie domu i czyszczenie mebli Kurz wciska się do domu każdą szczeliną, więc jego sprzątanie to walka jak z wiatrakami. Natychmiast po usunięciu jednej warstwy kurzu, pojawia się kolejna. Najczęstszym tego powodem jest to, że zazwyczaj usuwamy tylko część kurzu, unosząc pozostałą, która w szybkim tempie ponownie osiada na meblach. Jak z tym walczyć?

Jak czyścić dywan? Podstawowe zasady czyszczenia dywanu Jak czyścić dywan?. O czym pamiętać? Przeczytaj kilka naszych wskazówek dotyczących czyszczenia dywanu.