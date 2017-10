Koniec z Syndromem Chorego Budynku. Wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła

Syndrom Chorego Budynku - przyczyny

Choć problem jest od dawna rozpoznany i rozwiązany, to może wrócić w każdym domu, w którym wentylacja nie będzie działać właściwie.

SBS został początkowo opisany w budynkach o przeznaczeniu publicznym, dlatego w tym typie budownictwa od dawna stosowane są szczegółowe przepisy dotyczące właściwego wentylowania pomieszczeń. Obecnie ten problem najczęściej powraca tam, gdzie inwestorzy mają największą swobodę w wyborze rozwiązań – w domach jednorodzinnych. Zwłaszcza, gdy dominującą tendencją jest energooszczędność. Jeśli w celu oszczędzania energii na ogrzewanie zamontuje się szczelne okna, a jednocześnie nie zapewni się dobrze rozwiązanej wentylacji, to prawdopodobnie wystąpią wszystkich problemy syndromu chorego budynku – kumulacja wilgoci, która jest środowiskiem dla pleśni i bakterii, koncentracja chemikaliów, wydzielających się z mebli i elementów wyposażenia, oraz wysoki poziom dwutlenku węgla w powietrzu wewnętrznym.

W doświadczeniu budowniczych domów jednorodzinnych na ogół wentylacja nie ma szczególnie wyrafinowanej technicznie historii. Dawniej nieszczelne okna wystarczały do tego, żeby odpowiednia ilość powietrza stale dostawała się do wnętrza domu i uciekała tradycyjnie budowanymi kominami do wentylacji grawitacyjnej. Nie było to skuteczne rozwiązanie, gdyż nie miało żadnej możliwości regulacji, czasami powietrza było za dużo, zdarzało się też przy niekorzystnym układzie temperatur, że kierunek przepływu powietrza się odwracał i przez kratki wentylacyjne zimne powietrze dostawało się do pomieszczeń. Wtedy często mieszkańcy chronili się przed chłodem zatykając kratki wentylacyjne, co w skrajnej sytuacji mogło prowadzić do wydzielania czadu z piecyków łazienkowych i zatruć. Takie tragedie nadal się wydarzają, chociaż na szczęście rzadko, bo świadomość konieczności właściwego wentylowania pomieszczeń jest coraz większa.

Szczelne okna pogarszają skuteczność wentylacji

Jednak skłonność do oszczędności również się nie zmniejsza i dlatego przy silnych mrozach, mieszkańcy wolą na noc domykać okna. Tymczasem rozwój technologii budowlanych spowodował, że okna, zarówno drewniane jak i z PCV, są obecnie szczelne. Aby stworzyć możliwość dostarczenia powietrza do przewietrzania pomieszczeń, producenci stolarki muszą swoje szczelne okna… rozszczelnić montując nawietrzaki i mikrouchyły. Jeśli jednak te rozwiązania mają być połączone z tradycyjną wentylacją grawitacyjną, to ich działanie jest niestabilne i w efekcie nieskuteczne. Zdarza się niestety, że kominy do wentylacji grawitacyjnej czasem tworzą nadmierny ciąg powietrza, czasem zbyt słaby, najgorzej jednak, gdy tworzą ciąg odwrotny.

Dlatego w nowoczesnym budownictwie, wentylacja musi być wymuszana i regulowana. Temu służy wentylacja hybrydowa, która może oznaczać na przykład wykorzystanie nawietrzaków okiennych, kominów do wentylacji grawitacyjnej i nasad hybrydowych na kominach, czyli specjalnej konstrukcji wentylatorów, które regulują przepływ powietrza – wzmacniają, gdy jest zbyt mały i osłabiają, gdyby okazał się za duży.