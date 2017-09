Nowatorski system wentylacji i filtracji w jednym. Oddychaj powietrzem wolnym od substancji rakotwórczych

Okno jak filtr powietrza

Montaż klimatyzacji w budynku może okazać się bardzo kosztowny i problematyczny, dlatego marka Schüco proponuje nowatorski system wentylacji i filtracji w jednym Schüco VentoLife, który jest integrowany z dowolnym oknem lub fasadą aluminiową Schüco. Umieszczone w subtelnej, wąskiej obudowie dyskretne rozwiązanie cechuje się wyjątkową wydajnością do 60 m3/h i dokładnością oczyszczania powietrza na poziomie ƞ>99,5%, co oznacza że nawet przy dużym smogu wyłapuje ponad 99,5% zanieczyszczeń, włącznie z bardzo małymi cząsteczkami pyłu o wielkości zaledwie 1 μm. Skuteczność rozwiązania jest taka sama, niezależnie od wielkości okna. Certyfikowana przez niemiecki Instytut TÜV wysoko efektywna technologia Multiple Air Filter System dba o zdrowie użytkowników budynku nie tylko w miesiącach jesiennych i zimowych. W okresie od wiosny do jesieni chroni alergików przed kontaktem z pyłkami roślin.

