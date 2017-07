Sprawna i cicha wentylacja mechaniczna w kuchni. Jak sprawić, aby nasz okap był skuteczny i wyjątkowo cichy?

Kiedy się zdecydować na montaż wentylatora dachowego?

Na montaż wentylatora dachowego możemy się zdecydować w dowolnym momencie, choć oczywiście najłatwiej będzie, gdy zrobimy to jeszcze na etapie budowy. Co ważne, nie musimy mieć wtedy wybranego konkretnego modelu okapu. Wystarczy, że określimy tylko jego typ: czy będzie to okap ścienny, szafkowy, wyspowy czy sufitowy. Jest to potrzebne do określenia potrzebnej mocy wentylatora.

Montaż nie tylko na etapie budowy

Jeśli masz dość tego, jak głośno pracuje Twój okap, w każdej chwili możesz go wymienić na model bez silnika i dokupić wentylator dachowy (oraz zestaw montażowy, który umożliwi jego połączenie z pokryciem dachowym). Możliwe jest także wymontowanie silnika ze swojego okapu i połączenie samej obudowy z zewnętrznym wentylatorem. Jednak warunkiem takiego rozwiązania jest posiadanie dwóch przewodów wentylacyjnych w kuchni: jednego dla ogólnej wentylacji, drugiego do podłączenia okapu. Trzeba o tym pamiętać, ponieważ w starszych budynkach, nie zawsze spotkamy się z takim rozwiązaniem. Ponadto, średnica przewodu nie może być mniejsza niż 125 mm.