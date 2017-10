Jaka wentylacja w domu? Grawitacyjna vs mechaniczna: która lepsza i dlaczego? Ile zaoszczędzisz?

Wentylacja hybrydowa zamiast rekuperacji

Budujący nowe domy coraz częściej decydują się na zastosowanie w nich wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła, czyli rekuperacją. Taki system opiera się na centrali wentylacyjnej z wymiennikiem umożliwiającym przekazywanie ciepła z powietrza usuwanego z pomieszczeń do chłodniejszego powietrza świeżego. Dzięki rekuperacji do pomieszczeń dociera powietrze już wstępnie podgrzane i to bez dostarczania dodatkowej energii. Wynikające z tego oszczędności na ogrzewaniu mogą przekraczać 20% w stosunku do domu z wentylacją naturalną. Problemem jest wysoki koszt takiego systemu – centrala wentylacyjna (rekuperator) to wydatek od 4 tys. zł do nawet powyżej 10 tys. zł na urządzenie o wysokiej sprawności. Do tego dochodzi koszt kanałów wentylacyjnych, nie tylko wywiewnych, ale i nawiewnych, czerpni i wyrzutni powietrza oraz anemostatów i kratek. Wszystko razem kosztuje co najmniej kilkanaście tysięcy złotych. Żeby taki wydatek zrekompensowały w rozsądnym czasie niższe koszty ogrzewania, sprawność odzysku ciepła musi być wysoka, a do tego jest potrzebna znakomita szczelność budynku, co również wiąże się z dodatkowymi wydatkami podczas jego budowy. Bardzo kłopotliwe jest też zainstalowanie takiego systemu w starym domu z wentylacją grawitacyjną. Z tego względu za rozwiązanie lepsze w takim przypadku jest uznawana wentylacja hybrydowa – ze specjalnymi nasadami kominowymi instalowanymi na wylotach kanałów wentylacji grawitacyjnej. Wirnik takiej nasady może się swobodnie obracać pod wpływem ruchu powietrza, co powoduje wzmocnienie naturalnego ciągu w kanale kominowym. Gdy z jakiegoś powodu ciąg słabnie, wirnik zwalnia – to sygnał dla układu automatyki sterującej nasadą, że wentylacja staje się za mało wydajna. Wtedy w celu wymuszenia wymaganej wymiany powietrza włącza się elektryczny napęd wirnika. Pomaga on też stabilizować naturalny ciąg przyhamowując wirnik, gdy zaczyna się obracać zbyt szybko z powodu silnego wiatru, zapobiegając w ten sposób zbyt intensywnej wentylacji, z której mogą wynikać nadmierne straty ciepła.

Tym co odróżnia wentylację hybrydową od zwykłej mechanicznej jest cicha praca i, co bardzo ważne, niewielkie zapotrzebowanie na energię elektryczną – pobór mocy przez nasadę hybrydową nie przekracza kilkunastu watów, a napęd pracuje tylko w szczególnych warunkach uniemożliwiających prawidłowe działanie wentylacji naturalnej. Znikomy koszt eksploatacji i kilkukrotnie niższy wydatek na inwestycję skłaniają do zastanowienia się, czy zastosowanie wentylacji hybrydowej nie opłaca się bardziej niż mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła.