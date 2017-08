Czy wentylacja też może być inteligentna? Zadbaj o świeże i czyste powietrze w swoim domu

Panel sterujący pozwala też na ustawienie specjalnych trybów, które możemy wybierać dla sytuacji, gdy na przykład nikogo nie ma w domu. To również pozytywnie wpłynie na wysokość rachunków, bo przecież nie ma potrzeby idealnej wentylacji w pustych pomieszczeniach. Dzięki bezprzewodowemu działaniu, system możemy w prosty sposób rozszerzać o dodatkowe czujniki, rozmieszczone w wielu miejscach w domu. W końcu nie zawsze powietrze w kuchni lub salonie ma tę samą jakość co powietrze w sypialni lub łazience. Możliwe jest również włączenie do systemu dodatkowych wentylatorów.