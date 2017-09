Nowoczesne kotły na pellet - 5 klasy i z certyfikatem ekoprojektu

Kotły na pellet AGAT to nowoczesne, niemal w pełni zautomatyzowane urządzenia, w których zastosowano szereg rozwiązań, pozwalających uzyskać wysoką efektywność spalania i czyste spaliny. Doskonale nadają się do ogrzewania zarówno nowych, jak i modernizowanych domów jednorodzinnych.

Kotły 5 klasy i z certyfikatem ekoprojektu

Typoszereg kotłów AGAT obejmuje trzy modele – o mocy 10 kW, 15 kW i 20 kW. Dużym atutem jest modulacja mocy palnika, co pozwala dopasować ją do aktualnych wymagań i tym samym zapewnić efektywną pracę urządzenia. Przykładowo kocioł AGAT 10 można modulować w zakresie od 3kW, aż do 10kW. Przy pracy z mocą nominalną uzyskuje się bardzo wysoką sprawność kotła na poziomie 93,4%, a dla mocy minimalnej – 95,5%.

Potwierdzeniem spełnienia przez typoszereg kotłów AGAT restrykcyjnych wymagań w zakresie emisji spalin i sprawności odpowiadające najwyższej 5 klasie kotłów na paliwa stałe jest Zaświadczenie nr 60/2017, dla kotła AGAT 10 – 26/2017, a dla kotła AGAT 20 - 59/2017. Kocioł AGAT 10 otrzymał też europejski certyfikat ECODESIGN – świadectwo nr 20/2017. Kotły z typoszeregu AGAT wyróżniają się tym, że posiadają bardzo wysoką klasę energetyczną A++. Zostały one również przebadane przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, która jako jedna z czterech niezależnych jednostek w Polsce ma akredytację na badanie kotłów zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012 (akredytacja PCA Nr AB 081).

Kotły na pellet: ekologicznie i oszczędnie

Zasadniczą cechą kotłów pelletowych firmy Zębiec jest konstrukcja gwarantująca wysoką sprawność przy niskim zużyciu paliwa, a także niewielką emisję zanieczyszczeń do atmosfery. Innowacyjne rozwiązanie konstrukcyjne palnika pozwoliło na uzyskanie najlepszych na rynku parametrów dotyczących emisji pyłów do atmosfery. Palnik jest zintegrowany z wentylatorem wdmuchującym powietrze potrzebne do spalania. Paliwo pobierane jest przez podajnik główny i przemieszczane elastycznym przewodem na przepustnicę palnika skąd przechodzi na ślimak palnika tzw. stoker, który przesuwa je dalej na niewielki ruchomy ruszt. Ruszt ten wykonany jest ze stali żaroodpornej, dzięki której żywotność tego elementu została znacznie wydłużona. Ruszt otwiera się i zamyka dzięki pracy sterownika, który uruchamia siłownik. Działanie wentylatora powoduje wydmuchiwanie spalin przez dysze palnika, a doprowadzone tam powietrze powoduje ich dopalanie w komorze paleniskowej kotła. Komorę spalania wyposażono w ceramiczne płyty, które akumulują ciepło i pomagają utrzymać wysoką temperaturę w strefie dopalania gazu. Ceramiczna jest też pokrywa palnika, co wpływa pozytywnie na poprawę jakości spalin.

Wygoda i bezpieczeństwo użytkowania kotłów na pellet

Kotły są wyposażone w ceramiczną grzałkę pełniącą funkcję automatycznej zapalarki oraz fotokomórkę, która wykrywa pojawienie się płomienia i wtedy wyłącza grzałkę. Gaszenie kotła również jest automatyczne - gdy nie występuje zapotrzebowanie na ciepło, paliwo przestaje być uzupełniane i palnik gaśnie. Kocioł ma system automatycznego czyszczenia palnika, który pomaga usuwać powstające podczas spalania spieki, zakłócające proces spalania. Układy automatyki umożliwiają precyzyjne dawkowanie paliwa i powietrza, co pozwala na pracę kotła z dużą efektywnością. Liczne czujniki temperatury czuwają nad prawidłową i bezpieczną pracą urządzenia.

Pracą kotłów typoszeregu AGAT zarządza nowoczesny sterownik ST-9723. Urządzenie obsługuje się intuicyjnie za pomocą dotykowego wyświetlacza, w którego dolnej części znajdują się ikony nawigacyjne. Sterownik ma rozbudowane funkcje - oprócz sterowania zapalarką, podajnikiem paliwa, rusztem czyszczącym palnik, wentylatorem, można na nim ustawiać parametry pracy instalacji, w tym pompy obiegowej c.o., pompy ciepłej wody użytkowej, pompy podłogowej, pompy cyrkulacyjnej oraz zaworu mieszającego.

Moduł sterowania można rozbudować o funkcję kontrolowania pracy i sterowania kotłem przez Internet lub za pomocą SMS-ów. Dodatkową opcją jest możliwość współpracy z panelem pokojowym, co umożliwia sterowanie pracą kotła z pokoju, bez konieczności odwiedzania kotłowni. Posiada on także możliwość rozbudowy o dwa dodatkowe moduły do sterowania zaworami mieszającymi.

Na trwałość i sprawność działania kotłów AGAT udzielana jest 2-letnia gwarancja. Na szczelność korpusu wodnego producent daje 5 lat gwarancji, a na szczelność połączeń spawanych korpusu wodnego – aż 10 lat.

Zasobnik i podajnik paliwa

W komplecie z kotłem jest automatyczny ślimakowy podajnik paliwa i zasobnik o pojemności 144 dm3/100 kg. Dzięki temu zapas paliwa wystarcza nawet na 155 godzin pracy przy mocy minimalnej. Zasobnik jest wolno stojący, dzięki temu łatwiej ustawić go w kotłowni z prawej lub lewej strony względem kotła, szczególnie gdy jest w niej niewiele miejsca albo ma nieregularny kształt. Zasobnik jest połączony z kotłem elastycznym przewodem doprowadzonym nad palnik. Takie rozwiązanie eliminuje możliwość cofnięcia się żaru do podajnika. Ważne jest, aby elastyczna rura była ułożona możliwie w linii prostej, bez żadnych zagięć i załamań, aby pellety mogły grawitacyjne osuwać się do palnika.