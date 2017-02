Nie przyczyniaj się do powstawania smogu! Wybierz niskoemisyjny kocioł na paliwo stałe

Nowoczesne kotły na paliwa stałe wymagają zastosowania nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych. W przypadku kotłów peletowych zmniejszenie emisji szkodliwych pyłów i gazów do atmosfery możliwe jest poprzez zastosowanie bezpośrednio nad paleniskiem i w ścianie bocznej kotła oraz w komorze wymiennika ciepła poziomych przegród wykonanych z ogniotrwałego materiału ceramicznego. Układ oraz ilość przegród ceramicznych nad paleniskiem zależy od mocy kotła. Z kolei umieszczenie dodatkowej wkładki ceramicznej nad rusztem paleniska peletowego wpływa na efektywniejsze spalanie peletu.

Ważne jest także, aby wymiennik ciepła był dodatkowo wyposażony w turbulator spalin, który poprzez wymuszenie zawirowania gorących spalin powoduje intensywne przekazywanie ich ciepła do wymiennika. Spaliny uderzając o ścianki turbulatora powodują wytrącenie pyłów i ich opadnięcie na dno kotła. Dzięki odpowiedniej budowie i algorytmowi sterowania pracą kotła możliwe jest otrzymanie wysokiej efektywności spalania paliwa nie tylko przy pracy z mocą nominalną, ale także w pełnym zakresie modulacji mocy czyli od 30% do 100% mocy nominalnej.

Czym palić żeby nie truć?

Nie mniej ważny od konstrukcji urządzenia jest dobór paliwa. Podczas wyboru paliwa do kotłów peletowych na uwadze należy mieć nie tylko jego jakość, ale również granulację. Stosowanie paliwa o większej grubości niż zaleca producent może skutkować utrudnieniem pracy podajnika, a w konsekwencji jego uszkodzeniem. Właściwy dobór paliwa zapewnia ograniczenie emisji szkodliwych substancji w trakcie spalania oraz zapewnia bezawaryjną pracę zarówno podajnika jak i kotła. Wyższa jakość paliwa wpływa na wzrost efektywności spalania oraz zmniejsza nakład czasu przy obsłudze kotła do niezbędnego minimum. Paliwo niskiej jakości (bardzo wilgotne, nisko kaloryczne oraz zanieczyszczone) może powodować problemy z doborem ustawień do optymalnej pracy kotła i prowadzić do powstawania spieków na palenisku oraz dużych strat paliwa w popiele, co z kolei przekłada się na wyższe zużycie paliwa, a więc również i większe koszty eksploatacji.

Podsumowując, na ekologiczność i niskoemisyjność kotłów grzewczych składają się odpowiednia konstrukcja urządzenia, dobór właściwego paliwa i odpowiednia regulacja pracy kotła oraz odpowiedzialność samych użytkowników.