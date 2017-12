Kotły na paliwa stałe. Jak działają nowoczesne kotły na węgiel i pellet

Kocioł na paliwo stałe. Jak działa kocioł na węgiel typu ekogroszek?

Jest przystosowany do spalania węgla typu ekogroszek, a więc o określonej jakości i sortymencie (wielkości ziaren) odpowiednim do tego, żeby paliwo mogło być uzupełniane w kotle za pomocą mechanizmu przenośnika śrubowego, nazywanego podajnikiem ślimakowym. Jego zadaniem jest transportowanie węgla do paleniska z zasobnika znajdującego się obok kotła. Zapas węgla w zasobniku wystarcza nawet na kilka dni, w najgorszym razie - w najzimniejszym okresie, gdy potrzebne jest intensywne ogrzewanie pomieszczeń - na dobę.

Wprawdzie rozpalanie węgla w kotle trzeba przeprowadzić ręcznie za pomocą rozpałki, ale gdy już się pojawi żar, kontrolę nad działaniem kotła przejmuje elektroniczny sterownik. Zarządza on pracą podajnika paliwa i wentylatora dostarczającego do paleniska powietrze niezbędne do efektywnego spalania. Za pomocą panelu sterującego można regulować siłę nadmuchu oraz częstotliwość włączania i wyłączania podajnika. Należy to zrobić tak, żeby kolejne porcje opału zapalały się od obecnego w palenisku żaru, ale też żeby do popielnika nie było wypychane paliwo, które jeszcze nie zdążyło się spalić.

Kocioł na węgiel pracuje w dwóch trybach – pracy i podtrzymania. Pierwszy włącza się po rozpaleniu. Służy do podgrzania wody do ustawionej na sterowniku temperatury zadanej (temperatury zasilania instalacji). Jej uzyskanie wykrywa termostat, który przełącza sterownik w tryb podtrzymania – z krótszymi cyklami pracy podajnika i dłuższymi przerwami między nimi i odpowiednio dopasowaną do tego siłą nawiewu. Paliwo nadal się spala, ale w mniejszej ilości, a temperatura wody powoli się obniża, aż osiągnie ustawioną na sterowniku wartość minimalną. Gdy to nastąpi, sterownik znów przechodzi w tryb pracy – temperatura wody zaczyna rosnąć i cały cykl się powtarza. W ten sposób kocioł może pracować do wyczerpania się paliwa w zasobniku lub ingerencji użytkownika, który przestawi sterownik w tryb wygaszania, co spowoduje wstrzymanie pracy podajnika. Wtedy, po obniżeniu temperatury, możliwe jest wyczyszczenie kotła (należy go czyścić jak najczęściej, bo nagromadzenie sadzy powoduje obniżenie jego sprawności).

Żeby nie trzeba było ręcznie zmieniać temperatury zadanej w celu utrzymywania komfortowej temperatury w pomieszczeniach, do sterownika kotła można podłączyć czujnik temperatury zewnętrznej i wykorzystać zapisany w jego pamięci algorytm sterownia pogodowego. Możliwe jest też dołączenie dodatkowego termostatu pokojowego, reagującego na zmiany temperatury w którymś z ogrzewanych pomieszczeń.

