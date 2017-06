Jak dobrać zawór termostatyczny do kotła na paliwo stałe

Zawór termostatyczny to ważny element w instalacjach centralnego ogrzewania zasilanych kotłami na paliwo stałe oraz kominkami. Zadaniem zaworu jest kontrola temperatury powrotu do kotła. Jest to istotny parametr ze względu na żywotność źródła ciepła oraz utrzymywanie wysokiej sprawności spalania. Należy pamiętać, by prawidłowo dobrać zawór do mocy kotła.