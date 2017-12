Zatrucie czadem: jak zabezpieczyć się przed zatruciem tlenkiem węgla?

Jak prawidłowo użytkować urządzenia grzewcze

Nie wystarczy dobrze zbudować instalację kominową, a potem o niej zapomnieć. Troska o jej stan powinna towarzyszyć nam podczas codziennej eksploatacji urządzeń grzewczych. O przewody kominowe trzeba dbać co najmniej tak jak o każdą inną instalację, a nawet bardziej, bo z jej strony może nam grozić duże niebezpieczeństwo. Mieszkańcom domów jednorodzinnych i zarządcom budynków wielorodzinnych wystarczy wiedza o tym, jak częste powinny być kontrole, jaki powinien być ich zakres i kto ich dokonuje. Ze względu na rygorystyczne wymogi firm ubezpieczeniowych brak ważnego przeglądu przewodów kominowych może mieć negatywne skutki nie tylko dla naszego zdrowia, ale także dla portfela. – Ubezpieczyciel na podstawie ustawy wymaga, by zarządca lub właściciel budynku jedno- lub wielorodzinnego miał aktualne protokoły wystawione przez mistrza kominiarskiego potwierdzające dokonanie przeglądu przewodów kominowych oraz ich czyszczenia. Gdyby właściciel (lub zarządca) chciał się ubiegać o odszkodowanie bez takiego protokołu, ubezpieczyciel miałby prawo do odmowy wypłaty odszkodowania – tłumaczy Wojciech Pniak, prezes Stowarzyszenia Multiagentów i Agentów Ubezpieczeniowych Polski Południowej.

Sposoby na zwiększenie bezpieczeństwa przed zatruciem czadem

Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem mającym na celu zwiększenie bezpieczeństwa i zmniejszenie ryzyka pojawienia się czadu jest prawidłowy nawiew powietrza do pomieszczeń. Urządzenia grzewcze potrzebują dopływu świeżego, bogatego w tlen powietrza, aby proces spalania mógł się odbywać bez zakłóceń. Potencjalnym źródłem czadu w pomieszczeniach mieszkalnych są gazowe podgrzewacze wody, kotły centralnego ogrzewania (gazowe, olejowe lub na paliwa stałe), kominki oraz piece. Czad powstaje w wyniku niepełnego spalania wielu paliw, ale nie tylko. Jego obecność może wynikać z braku dopływu świeżego powietrza z zewnątrz do urządzenia, w którym następuje spalanie, albo z powodu zanieczyszczenia, zużycia lub złej regulacji palnika gazowego czy też nieszczelnego przewodu kominowego lub uszkodzonego połączenia między kominami i urządzeniami grzewczymi. Dlatego pod żadnym pozorem nie wolno zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych w mieszkaniach i domach. Należy też zapewnić nawiew powietrza w dostatecznej ilości, najlepiej przez nawiewniki (w 2009 r. wprowadzono obowiązek montowania urządzeń nawiewnych w pomieszczeniach z wentylacją inną niż mechaniczna nawiewna lub nawiewno-wywiewna) lub co najmniej stosować mikrowentylację (pozycja klamki 1/4 lub 3/4 w zależności od rodzaju okna) i nie zatykać otworów nawiewnych doprowadzających powietrze z zewnątrz.

Warto też zadbać o krótkotrwałe przewietrzenie mieszkania (dwie-trzy minuty) od czasu do czasu. Takie działania nie spowodują nadmiernego wyziębienia pomieszczeń, a ich zaniechanie może być tragiczne w skutkach. Dobrym pomysłem może być też zamontowanie w domu czujników tlenku węgla. Urządzenia te sygnalizują dźwiękowo i optycznie przekroczenie jego dopuszczalnego poziomu. Montuje się je głównie w kuchni, pokoju dziennym, salonie, łazience i kotłowni, czyli w miejscach, gdzie instaluje się zwykle kominki, gazowe podgrzewacze wody lub kotły centralnego ogrzewania. Ich montaż jest nieskomplikowany i można go wykonać samodzielnie. Czujniki trzeba jednak traktować, jako czynnik zwiększający bezpieczeństwo, a nie zapewniający je. Jak każde urządzenie mogą bowiem zawieść.

Wybór urządzenia grzewczego – komora zamknięta czy otwarta

Ta kwestia pojawia się często, gdy wybieramy urządzenie grzewcze, i bezpośrednio wiąże się z bezpieczeństwem. Zainstalowanie urządzenia z otwartą komorą spalania oznacza większe ryzyko cofania się spalin w przewodzie kominowym, a tym samym pojawienia się czadu. W takich kotłach czasem dochodzi również do spalania niezupełnego, którego produktem jest tlenek węgla. Właśnie z tego powodu, w niektórych krajach (na przykład w Niemczech, Holandii) ich instalowanie jest zabronione. – Nie należy oczywiście demonizować negatywnego wpływu działania takich kotłów. Trzeba jednak pamiętać, że jest to rozwiązanie bardziej ryzykowne niż zainstalowanie kotła z zamkniętą komorą spalania. Zawsze musimy być bardzo czujni, pamiętać o zapewnieniu sprawnej wentylacji wywiewnej w pomieszczeniu z kotłem i doprowadzeniu dostatecznej ilości powietrza do spalania – zauważa Paweł Waszek. Większość specjalistów uważa, że kotły z zamkniętą komorą spalania są lepsze od urządzeń z palnikami atmosferycznymi – są bezpieczniejsze, bo pobierają powietrze do spalania z zewnątrz (a nie z pomieszczenia, jak te z otwartą komorą spalania) i bardziej ekonomiczne. Do prawidłowej pracy takiego kotła jest potrzebny system doprowadzający powietrze i odprowadzający spaliny. To w pewnym stopniu zwiększa koszty instalacji.

Podstawą bezpiecznego użytkowania mieszkań są jednak przede wszystkim zasady, do których należy się stosować. Bez prawidłowo działających przewodów kominowych, odpowiedniej wentylacji, regularnych kontroli i świadomości ewentualnych zagrożeń nawet najlepszy kocioł będzie niewystarczający. Żeby wszystkie warunki bezpieczeństwa zostały spełnione, warto pamiętać o regularnym zapraszaniu kominiarzy do swoich domów.