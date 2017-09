Dlaczego warto wymienić stary kocioł gazowy na nowoczesny - kondensacyjny

Nowoczesny kocioł gazowy - zawsze optymalna moc

Choć może się wydawać, że częste przerwy w działaniu palnika przekładają się na mniejsze zużycie paliwa, to jest dokładnie odwrotnie. Poza tym jego włączanie i wyłączanie powoduje zużywanie się jego elementów. Najlepiej by było, gdyby palnik kotła mógł pracować bez przerwy przez cały sezon grzewczy, a zmieniała się jedynie moc. Dzięki temu unikałoby się strat energii wynikających z nieefektywnego spalania paliwa w momencie uruchamiania palnika. Dlatego w nowoczesnych kotłach gazowych do domów jednorodzinnych nie stosuje się już, spotykanych w kotłach starego typu, palników jednostopniowych.

W kotle kondensacyjnym armatura gazowa ma zmienną wydajność, co umożliwia modulowanie mocy cieplnej. Elektroniczny układ steruje nią tak, żeby kocioł jak najrzadziej się wyłączał, czyli żeby pracował z minimalną mocą zapewniającą dostarczanie do instalacji aktualnie potrzebnej ilości ciepła. Zużycie paliwa jest dzięki temu mniejsze co najmniej o kilka procent, a nawet o blisko dwadzieścia, jeżeli porównywane urządzenie z palnikiem jednostopniowym jest znacznie przewymiarowane (jego moc znacznie przekracza obciążenie cieplne instalacji) – na przykład w następstwie termomodernizacji budynku.

Palniki o modulowanej mocy są stosowane od dawna we wszystkich kotłach gazowych, nie tylko kondensacyjnych, ale tylko kocioł kondensacyjny osiąga najwyższą sprawność pracując ze zredukowaną mocą. To bardzo ważne, bo zapotrzebowanie na maksymalną moc kotła występuje rzadko – głównie podczas podgrzewania wody użytkowej, a w przypadku ogrzewania pomieszczeń - najwyżej przez parę dni i nocy w roku. W rezultacie średnioroczna sprawność kotła kondensacyjnego pracującego przez większość czasu z obniżoną mocą jest z tego powodu wyższa nawet o 10% niż tradycyjnego niekondensacyjnego. Spadek sprawności wynikający ze zmiany stosunku ilości spalin oddających ciepło w wymienniku do jego powierzchni jest bowiem w kotle kondensacyjnym rekompensowany odzyskiwaniem ciepła ze skraplającej się pary wodnej. Dlatego im częściej pracuje on z ułamkiem mocy maksymalnej, tym mniej paliwa zużywa.

Ważną zaletą jest też znacznie większy niż w kotle tradycyjnym zakres modulacji mocy – minimalna stanowi nieraz zaledwie 10% maksymalnej. To sprawia, że kocioł kondensacyjny pracuje stabilnie także w przypadku niewielkiego obciążenia cieplnego.

Bezpieczny, nowoczesny kocioł gazowy

Kotły kondensacyjne są bezpieczniejsze od starych kotłów z palnikami atmosferycznymi dzięki temu, że mają zamkniętą komorę spalania. To rozwiązanie eliminuje ryzyko wydostania się spalin z kotła do pomieszczenia, co może się zdarzyć w przypadku niewłaściwie działającej wentylacji. Nie ma więc obaw o zatrucie tlenkiem węgla, nawet gdy kocioł jest zainstalowany w ciasnej łazience. Poza tym w kotle z zamkniętą komorą spalania jest wentylator wymuszający dopływ powietrza do palnika zawsze w odpowiedniej ilości. To sprawia, że tlenek węgla w spalinach się nie pojawia.

Dodatkową zaletą wynikającą z zamkniętej komory spalania jest możliwość doprowadzenia powietrza do palnika bezpośrednio z poza budynku specjalnym przewodem. Unika się wtedy wychładzania pomieszczeń na skutek napływu do nich zimnego powietrza w czasie pracy kotła i ewentualnych wynikających z tego zakłóceń funkcjonowania wentylacji.

Energooszczędna pompa w kotle gazowym

Do działania instalacji c.o. z kotłem gazowym oprócz paliwa jest też potrzebna energia elektryczna napędzająca między innymi pompę obiegową, która często stanowi fabryczne wyposażenie nowoczesnego kotła wiszącego. Od sierpnia 2015 r. w urządzeniach grzewczych mogą być stosowane wyłącznie pompy, które pobierają najwyżej 23% energii elektrycznej potrzebnej do napędu przeciętnych pomp obiegowych sprzed 2000 r. (o wskaźniku efektywności energetycznej EEI nie wyższym niż 0,23). Pobór mocy przez takie urządzenie zwykle nie przekracza 30 W. Wprawdzie w kotle kondensacyjnym prąd pobiera jeszcze wentylator, którego nie ma w starszych urządzeniach z palnikiem atmosferycznym, ale ponieważ on też jest energooszczędny, całkowity pobór mocy przez nowoczesny kocioł może nie przekraczać 70 W. To mniej niż potrzebuje niejedna kilkunastoletnia pompa obiegowa w instalacji c.o. Uzyskane dzięki temu oszczędności na rachunkach za energię rzędu najwyżej kilkudziesięciu złotych rocznie niektórzy zapewne uznają za nieistotne, ale w ciągu wielu lat eksploatacji ogrzewania zrobi się z tego spora kwota.