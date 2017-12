Odśnieżanie dachów. Kable grzejne na dachach, w rynnach i rurach spustowych

Ogrzewanie dachu

Niebezpieczeństwo wynikające z gromadzenia się śniegu na dachach skłania do zainteresowania się systemami, które temu zapobiegają. Służą do tego przewody grzejne ułożone na krawędzi dachu (w pasie szerokości około 50 cm). Do takich zastosowań potrzebne są przewody o mocy 15-30 W/m w płaszczu ochronnym odpornym na działanie promieni UV. Mocuje się je do pokrycia dachowego specjalnymi uchwytami dostarczanymi przez producenta systemu. Przewody o mocy do 20 W/m można instalować także na dachach pokrytych materiałami palnymi (papą). Zalecana moc jednostkowa instalacji do odśnieżania dachu zależy od rodzaju pokrycia i wynosi: w przypadku dachówki i blachy – 300-375 W/m2, papy – 150-300 W/m2.

Systemy przeciwoblodzeniowe na dachu

W skład systemu przeciwoblodzeniowego chroniącego dach i rynny wchodzą:

odcinki przewodów grzejnych, których liczba zależy od powierzchni i ukształtowania dachu oraz wysokości budynku,

sterownik z czujnikiem wilgoci i temperatury otoczenia,

puszki przyłączeniowe,

zestawy zakończeniowe,

kształtki ochronne.

W przypadku przewodu zasilanego jednostronnie zasilanie przyłącza się do jednego z końców przewodu grzejnego, a drugi koniec zabezpiecza się specjalnym zestawem. Poszczególne odcinki zabezpiecza się wyłącznikami nadmiarowymi dobranymi do typu przewodu i długości odcinka, a całą instalację wyposaża w wyłącznik różnicowy na prąd różnicowy 30 mA.

Kable grzejne w rynnach i rurach spustowych

Uzupełnieniem ochrony dachu jest przewód grzejny ułożony w rynnie, do której spływa śnieg rozpuszczony na połaci dachowej. Przewody grzejne ułożone w rynnach zapobiegają zamarzaniu w nich wody i zatykaniu rur spustowych. Proces ten wspomagają dodatkowe przewody ułożone na krawędzi dachu ułatwiające topnienie śniegu zalegającego na połaci dachowej. Szerokość podgrzewanej strefy zależy od ukształtowania dachu.

Stosuje się na ogół dwa rzędy kabli grzejnych mocowanych uchwytami gwarantującymi utrzymanie między nimi odpowiedniej odległości. Pętlę przewodu wprowadza się także do rury spustowej. Kable grzejne układa się w linii prostej wzdłuż rynien oraz w miarę potrzeby „wężykiem” w pobliżu krawędzi dachu. W pionowych odcinkach rur spustowych przewód powinien sięgać poniżej strefy przemarzania, czyli w centralnej Polsce mniej więcej 1 m poniżej poziomu terenu.