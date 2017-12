Odśnieżanie chodnika, podjazdu i schodów. Sposoby układania kabli grzejnych

Wybrane przez nas ogrzewanie przeciwoblodzeniowe musi uwzględniać warunki klimatyczne panujące w danym rejonie, rodzaj nawierzchni i jej położenie.

Nawierzchnia znajdująca się nad powierzchnią ziemi (na przykład na schodach zewnętrznych lub tarasie osadzonym na słupkach) i wychładzana dodatkowo od spodu wymaga zainstalowania przewodów grzejnych o wyższej mocy niż ułożona bezpośrednio na gruncie (tabela 1 i 2). Rodzaj zastosowanych kabli grzejnych i ich moc jednostkowa oraz sposób ułożenia zależą od rodzaju nawierzchni, która ma być ogrzewana (tabela 3).

Jak odśnieżać podjazd

Przewody grzejne nadają się do ochrony dachów, rynien, rur spustowych, chodników, podjazdów oraz rur kanalizacyjnych i zbiorników, maty do zabezpieczenia chodników i podjazdów. Na zewnątrz budynków instalowane są przewody jednostronnie lub dwustronnie zasilane, stało- albo zmiennooporowe. Przewody dwużyłowe zasilane jednostronnie są wygodniejsze do układania, ponieważ podłącza się je do zasilania tylko z jednej strony. Przewód zasilany dwustronnie ma jedną żyłę, której oba końce trzeba połączyć z instalacją elektryczną. Przewody zmiennooporowe, zwane także samoregulującymi, potrafią dostosować moc do warunków otoczenia - w wodzie o temperaturze 0°C (która w każdej chwili może się zamienić w lód) wynosi ona 28 W/m, w powietrzu o temperaturze 0°C – tylko 16 W/m. Tę cechę można w pełni wykorzystać właśnie wtedy, gdy użyje się ich do ochrony przed śniegiem i lodem.

Nowoczesna instalacja antyoblodzeniowa to odpowiednie elektryczne przewody grzejne. Mogą mieć one postać luźnych kabli lub być ujęte w specjalne, gotowe do montażu maty. Do odśnieżania i odmrażania chodników oraz podjazdów zazwyczaj stosuje się maty wykonane ze specjalnych, wzmocnionych kabli grzejnych. Mogą być one układane pod betonem, asfaltem, płytami chodnikowymi, płytami piaskowca lub kostką brukową. Pracują pod napięciem 230 lub 400 V i rozgrzewają się do temperatury około 60°C. Ich instalacja jest łatwa i nie zajmuje wiele czasu – maty rozwija się z rolki z zachowaniem odpowiedniego kierunku oraz odstępów między poszczególnymi pasami.

System przeciwoblodzeniowy można wykonać także z kabli grzejnych. Długość przewodu do ogrzania chodnika i podjazdu jest uzależniona od mocy, jaką chcemy uzyskać. Kable grzejne sprawdzą się również przy zabezpieczeniu schodów. Układa się je na głębokości 5 cm pod powierzchnią stopni w minimalnych odstępach około 5-6 cm, równolegle do najdłuższego boku.

Układanie kabli grzejnych na chodnikach i podjazdach

Matę lub przewody grzejne układa się na utwardzonym podkładzie pokrytym warstwą piasku lub suchego betonu. Do zamocowania przewodów do podłoża stosuje się specjalne uchwyty lub siatkę montażową. Przed ułożeniem właściwej nawierzchni przewody lub matę pokrywa się warstwą ubitego piasku.