Kocioł elektryczny. Czy ogrzewanie prądem jest drogie?

Od czego zależy koszt ogrzewania?

Koszt ogrzewania w domu jednorodzinnym zależy w największym stopniu od tego, jak budynek jest wykonany i z jakich materiałów. Trzeba zwrócić też uwagę jak duże są zyski oraz straty ciepła. W zasadzie każde ogrzewanie okaże się drogie, jeśli będziemy chcieli ogrzać stary, źle zaizolowany dom.

Obecne przepisy wymagają od inwestorów bardzo dobrego ocieplania swoich domów, dlatego wszystkie nowe budynki spełniają już dość rygorystyczne normy. Dla domu o powierzchni 150 m2, spełniającego wymagania na rok 2017, roczny koszt ogrzewania kotłem elektrycznym powinien wynieść około 4000 zł. Jeśli zdecydujemy się na wykorzystanie bardziej energooszczędnych rozwiązań i zejdziemy z zapotrzebowaniem na energię do poziomu 6000 kWh/rok, ten koszt może spaść do około 2000 zł. Wychodzi zatem średnio mniej niż 200 zł miesięcznie.

Rodzaj budynku Zapotrzebowanie na ciepło Budynek energooszczędny ok. 40 kWh/m2/rok Budynek nowy - dobra izolacja cieplna ok. 80 kWh/m2/rok Budynek stary - słaba izolacja cieplna ok. 200 kWh/m2/rok

Tabela prezentuje zapotrzebowanie na energię do ogrzewania w zależności od standardu budynku (są to wielkości orientacyjne, realne zapotrzebowanie budynku należy określić na podstawie charakterystyki energetycznej wykonanej przez osobę do tego uprawnioną). Widać wyraźnie, że koszty ogrzewania w starym budynku mogą być wielokrotnie wyższe niż w nowym domu energooszczędnym!

Kocioł elektryczny może współpracować z kominkiem lub kotłem na paliwo stałe