Grzejnik elektryczny z nadmuchem – idealne ogrzewanie łazienki w domu energooszczędnym

Aby zrozumieć z czego to wynika, należy uświadomić sobie, że nowoczesny, energooszczędny dom powinien być całkowicie szczelny w stosunku do otoczenia. Dlatego ważną instalacją staje się wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła, która dba o wymianę powietrza. System nowoczesnej wentylacji jest tak zbudowany, że w pomieszczeniach salonu oraz sypialni montuje się nawiewy, a w łazienkach i w kuchni montuje się wyciągi. Ponieważ wentylacja działa bez przerwy, a ściany zewnętrzne i okna domu są szczelne, powietrze przepływa z sypialni do łazienki przez cały czas.

W okresie zimy, gdy uruchomione jest ogrzewanie, prawidłowe temperatury zapewniające komfort w większości pomieszczeń wynoszą 20oC, natomiast w łazienkach jest to 24oC. Oznacza to, że powietrze, które dostaje się do łazienki z korytarza jest stale podgrzewane do 24oC. Jeśli dzieje się tak przez całą dobę, to większość tego ciepła marnuje się, gdyż w łazience temperatura 24oC będzie potrzebna dopiero wtedy, gdy będziemy chcieli wziąć kąpiel. Utrzymywanie stałej temperatury 24oC przez całą dobę jest po prostu nieopłacalne. Zdecydowanie bardziej energooszczędnym rozwiązaniem jest utrzymanie w łazience temperatury zgodnej z temperaturą w całym domu, czyli 20oC, a dogrzanie jej do temperatury komfortowej tylko na czas kąpieli. W tym celu można wykorzystać dodatkowy grzejnik elektryczny w łazience.

Ekonomiczne ogrzewanie łazienki grzejnikiem elektrycznym

Standardowy grzejnik, mimo że szybko się nagrzewa (co jest idealne w przypadku suszenia ręcznika), dla podniesienia temperatury powietrza w pomieszczeniu będzie potrzebował aż kilku godzin. W tym czasie nagrzeją się też ściany, podłoga i całe wyposażenie łazienki. Trzeba przyznać, że kilkugodzinna praca grzałki elektrycznej z pełną mocą, jest obciążająca dla budżetu. No i trzeba pamiętać o uruchomieniu grzejnika w łazience kilka godzin przed zaplanowaną kąpielą.

Zupełnie inaczej będzie, gdy zastosujemy któryś z nowych grzejników elektrycznych VASCO z nadmuchem. Taki grzejnik sprawdzi się idealnie, ponieważ załącza się tylko wtedy, gdy jest to potrzebne i natychmiast ogrzewa łazienkę do komfortowej dla kąpieli temperatury. Działanie jest regulowane przez programator czasowy, co więcej wspomaga go sensor ruchu, który ostatecznie, wykrywając obecność ludzi, decyduje o uruchomieniu ogrzewania.

Najważniejsze jest jednak to, że uruchomienie elektrycznej dmuchawy o mocy 1000 Wat powoduje, że powietrze, nawet w dużej łazience, natychmiast osiąga podwyższoną temperaturę gwarantującą komfort osobie rozbierającej się, wchodzącej pod prysznic i wycierającej się ręcznikiem po kąpieli. Ogrzewanie łazienki trwa tyle, ile czasu przebywa w łazience osoba biorąca kąpiel. Po czym dmuchawa się wyłącza, a grzałka elektryczna w grzejniku kontynuuje pracę, aby wysuszyć ręcznik.

Ponieważ ogrzewanie łazienki do wyższej temperatury trwa tylko tyle, ile kąpiel, to nie ma poboru prądu na długotrwałe nagrzewanie ścian i wyposażenia łazienki. Cały układ elektrycznego grzejnika VASCO z nadmuchem zużywa tyle prądu elektrycznego, ile jest konieczne, żeby zapewnić mieszkańcom komfort, wtedy, gdy tego potrzebują.

Warto też, zastanawiając się nad potencjalnym wyborem elektrycznego grzejnika VASCO z nadmuchem, wziąć pod uwagę jeszcze inny aspekt nowoczesnych i energooszczędnych domów. Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej ErP, czyli Ekoprojektem, nowo budowane domy będą zużywać coraz mniej energii na potrzeby grzewcze. Jedną z konsekwencji jest to, że coraz częściej stosowane są niskotemperaturowe systemy grzewcze – kotły kondensacyjne, a także pompy ciepła.

Grzejnik elektryczny i ogrzewanie podłogowe

Rezultatem wykorzystania w tych instalacjach niskiej temperatury czynnika grzewczego jest to, że bardziej efektywnym i ekonomicznym niż tradycyjne grzejniki, sposobem przekazywania ciepła do pomieszczeń jest ogrzewanie podłogowe. Jeśli czynnik grzewczy stosowany w ogrzewaniu podłogowym ma temperaturę najwyżej 40oC, to do takiej instalacji nie można podłączyć grzejników umieszczonych w łazienkach. Grzejniki zasilane tak niską temperaturą nie tylko prawie zupełnie stracą moc grzewczą, ale dotykowo będą oceniane jako zimne. Rozwiązaniem jest rozbudowa instalacji przez utworzenie osobnych obiegów i trybów pracy kotła dla grzejników, ale to znacznie komplikuje oraz podnosi koszty instalacji grzewczej na tyle, że większość inwestorów zrezygnuje z tradycyjnych drabinek łazienkowych. Idealnym rozwiązaniem dla nich mogą się stać grzejniki elektryczne z wbudowaną dmuchawą. Połączenie podłogówki z grzejnikiem z dmuchawą zapewni wysoki komfort w łazienkach nie powodując przy tym wysokich kosztów eksploatacji.