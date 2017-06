Kotły 5 klasy Heiztechnik. Gwarancja najniższej emisji CO, pyłów oraz węgla organicznego

Kotły spełniające 5 klasę normy są gwarancją najniższej emisji CO, pyłów, węgla organicznego, oraz wysokiej sprawności cieplnej, co powoduje mniejsze zużycie paliwa. Urządzenia klasy piątej objęte są często programem dofinansowania do zakupu kotła w programach modernizacji kotłowni. Poznaj kotły 5 klasy Heiztechnik