Idealny grzejnik dekoracyjny do kuchni, łazienki i salonu - inspiracje.

Dekoracyjne grzejniki łazienkowe

Grzejnik to element systemu centralnego ogrzewania budynku, który odpowiada za utrzymanie w pomieszczeniach komfortowej temperatury. Taka jest jego funkcja podstawowa. Czy jest to jednak wystarczający argument do podjęcia decyzji o jego zakupie? Po co klienci mieliby kupować grzejniki, skoro taką samą funkcję może pełnić ogrzewanie podłogowe? Jeśli grzejnik ma pozostać w pomieszczeniu to musi zapewnić jednak nieco więcej niż tylko ogrzanie pomieszczenia.

Typowymi grzejnikami wykonującymi dodatkowe zadania są od lat drabinki łazienkowe. Ten rodzaj grzejnika z definicji pełni dodatkową funkcję, dzięki której zyskał niezwykłą popularność. Źródłem ich sukcesu było właśnie to, że oprócz ogrzewania pomieszczenia dawały coś więcej – możliwość powieszenia ręcznika, czy drobnych elementów garderoby w celu szybkiego ich osuszenia.

Przy obecnej powszechności drabinek może się wydawać zaskakujące, że jako produkt dopracowany wzorniczo pojawiły się dopiero pod koniec XX wieku. Pomysł na użycie grzejnika do suszenia, czy ogrzewania ręczników jest tak stary jak same grzejniki, ale dopiero w latach 80-tych XX wieku do produkcji drabinek wprowadzono zaawansowane technologie spawania, które umożliwiły wyprodukowanie zgrabnych drabinek o perfekcyjnym wykończeniu. Najważniejszym czynnikiem, który zdecydował o osiągnięciu wysokiej estetyki drabinek było ukrycie śladów spawania. Grzejniki produkowane są ze stali, drabinki w szczególności ze stalowych, zespawanych ze sobą rurek. A że technologie spawania, stosowane w przemyśle przez dziesięciolecia, nie przywiązywały wagi do wyglądu spawu, a jedynie do jego trwałości, nie sprzyjało to perfekcyjnemu wykonaniu grzejników.

Dopiero wynalezienie sposobu na ukrycie spawów na połączeniach rurek, spowodowało wzrost popularności drabinek pod koniec XX wieku. Można wręcz powiedzieć, że drabinki łazienkowe dały grzejnikom drugie życie, ponieważ dzięki rozwojowi technologii obróbki stali i dużemu wzrostowi sprzedaży grzejników, ich producenci mogli wprowadzać na rynek nowe wzory, już nie tylko drabinek, ale dużo bardziej uniwersalnych grzejników dekoracyjnych.

Obecnie drabinki łazienkowe są dostępne w olbrzymim wyborze i nadal dobrze pełnią dodatkową, w stosunku do ogrzewania, funkcję – umożliwiają suszenie i ogrzewanie ręczników. W wypełnianiu tego zadania grzejnik może być skutecznie wspomagany przez grzałkę elektryczną, której można używać poza sezonem grzewczym, gdy kocioł c. o. jest wyłączony.

Jednak drabinki łazienkowe stały się w pewnym sensie ofiarami swojej popularności - po prostu spowszedniały. Forma drabinki jest dość prosta - dwa pionowe kolektory wykonane z rurki o większej średnicy i poziome rurki pomiędzy kolektorami. Nie jest to szczególnie wyrafinowana forma.

