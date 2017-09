Grzejniki podtynkowe - dlaczego warto zainstalować je w domu jednorodzinnym?

Cechy ogrzewania ściennego

Ciepło oddawane jest przede wszystkim przez promieniowanie i naturalną konwekcję a nie wymuszoną. Dzięki temu w domu nie ma unoszącego się kurzu, a wraz z nim alergenów. W mniejszym stopniu rozprzestrzeniają się one po domu. Powietrze nie jest wysuszone, a we wnętrzach panuje zdrowy mikroklimat, szczególnie ważny jeśli mieszkańcami są dzieci i osoby z alergią.

Uzupełnianie strat ciepła bezpośrednio na ścianach zewnętrznych sprawia, że dla osiągnięcia komfortu cieplnego temperatura powietrza w pomieszczeniu może być o 2-3oC niższa niż w przypadku ogrzewania tradycyjnego. To przekłada się bezpośrednio na obniżenie kosztów eksploatacji - średnio przyjmuje się, że zmniejszenie temperatury zaledwie o 1oC pozwala uzyskać około 5% oszczędności w zużyciu energii na cele grzewcze w ciągu roku. Ogrzewanie ścienne, podobnie jak ogrzewanie podłogowe ogranicza straty kominowe. W przeciwieństwie do systemów konwekcyjnych (wykorzystujących ruch powietrza) nie podgrzewa powietrza pod sufitem. Przy ogrzewaniu grzejnikami wiszącymi, powietrze pod sufitem zawsze jest o kilka stopni cieplejsze niż to, nad podłogą. To główny powód dla którego systemy konwekcyjne nie mogą być energooszczędne, straty do wentylacji to co najmniej 30% całkowitej energii.

Ogrzewanie ścienne doskonale nadaje się do współpracy z nowoczesnymi i ekologicznymi źródłami ciepła, takimi jak pompy ciepła czy kotły kondensacyjne. Oba te urządzenia osiągają najwyższą sprawność, pracując w układach niskotemperaturowych, czyli takich w których czynnik grzewczy podgrzewany jest do temperatury maksymalnie 55°C, a nie jak w przypadku instalacji wysokotemperaturowych (powyżej 70°C). Aby z niższej temperatury zasilania uzyskać wymaganą moc cieplną, potrzebna jest większa powierzchnia grzejnika i dlatego doskonale nadaje się do tego ogrzewanie płaszczyznowe. Co ważne temperatura grzejącej ściany może wynosić maksymalnie 40°C, czyli być wyższa niż w przypadku ogrzewania umieszczonego w podłodze (podłoga nie może być zbyt mocno podgrzana, aby nie powodować dyskomfortu chodzących po niej osób). Dzięki temu z metra kwadratowego ogrzewania ściennego można uzyskać dużo większą moc grzewczą niż w przypadku ogrzewania podłogowego.

W praktyce, gdy zamontujemy grzejniki podtynkowe w ścianach zewnętrzny (odgradzających nas od czynników atmosferycznych) powierzchnia ściany, nigdy nie przekroczy 30 stopni utrzymując stałą temperaturę powietrza na poziomie 20 -22 stopni.

Choć grzejniki podtynkowe doskonale sprawdzają się w układach niskotemperaturowych (zasilanych niskotemperaturowymi źródłami ciepła, takimi jak pompy ciepła, kotły kondensacyjne), to można je też stosować w systemach wysokotemperaturowych (zasilanych kotłem na ekogroszek, kominkiem z płaszczem wodnym) gdyż redystrybucja ciepła i tak będzie niskotemperaturowa a tym samym bardzo komfortowa.

Ogrzewanie ścienne po wykończeniu pomieszczenia jest praktycznie niewidoczne. Nie zaburza estetyki wnętrza, choć w pewnym stopniu ma wpływ na jego aranżację – ściany, w których umieszczone są elementy grzejne nie powinny być niczym zastawione ani zabudowane. Pewien kłopot możne sprawiać znalezienie wystarczająco dużo wolnej przestrzeni ścian (najlepiej zewnętrznych), by zamontowane w nim ogrzewanie ścienne było w stanie pokryć starty ciepła w pomieszczeniu. Problem taki może pojawić się, gdy w pomieszczeniu są wielkoformatowe okna zajmujące znaczną powierzchnię przegród zewnętrznych. Wtedy można ogrzewanie ścienne połączyć z innym systemem grzewczym (na przykład podłogowym).