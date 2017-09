Czy hybrydowe ogrzewanie domu i wody to dobre rozwiązanie?

Pracą tych dwóch urządzeń w instalacji hybrydowej najlepiej, żeby zarządzał systemowy regulator multiMATIC VRC 700. Analizując w każdym momencie koszty ogrzewania, uruchomi on działanie tego urządzenia, które zrobi to nie tylko najtaniej, ale i bez jakiegokolwiek uszczerbku dla komfortu domowników. Dzięki temu użytkownicy będą płacili za ogrzewanie domu i wody najmniej jak to możliwe, biorąc pod uwagę aktualne ceny gazu (ziemnego z sieci lub płynnego ze zbiornika) oraz prądu elektrycznego.

Koszt układu ogrzewania hybrydowego

Samochody hybrydowe są droższe od „zwykłych” spalinowych. W pewnym sensie dotyczy to także ogrzewania hybrydowego. Koszt wykonania samej instalacji grzewczej jest podobny zarówno wtedy, gdy jest ona zasilana w ciepło z jednego źródła, jak i z dwóch. W obu wariantach trzeba przecież ułożyć na przykład takie same przewody ogrzewania podłogowego czy wyposażyć dom w zasobnik ciepłej wody. Także pomieszczenie techniczne przy systemie hybrydowym nie musi być większe, bo tam, gdzie jest miejsce na kocioł kondensacyjny, z pewnością bez kłopotów zmieści się także wewnętrzna jednostka pompy ciepła (większą zewnętrzną montuje się w ogrodzie).

Nie da się jednak pominąć tego, że dwa urządzenia grzewcze w jednej instalacji kosztują więcej niż gdy jest ono tylko jedno. Nie są to wprawdzie różnice znaczące, zwłaszcza, jeśli weźmie się pod uwagę, że dzięki układowi z podwójnym źródłem ciepła mamy znaczne oszczędności na ogrzewaniu, a szczególnie duże - na przygotowaniu ciepłej wody latem.

Analizując koszty wykonania układu hybrydowego warto jednak uwzględnić to, że żywotność każdego z urządzeń, które są używane jedynie przez część roku, jest dłuższa niż wtedy, gdy tylko jeden kocioł (lub pompa) pracują na okrągło przez cały rok. To sprawia, że okres jednoczesnej eksploatacji pompy ciepła i kotła kondensacyjnego może być nawet dwa razy dłuższy niż wtedy, gdyby każde z nich pracowało oddzielnie. Oznaczałoby to, że nasze wydatki inwestycyjne na te urządzenia nie są podwójne, a jedynie rozłożone w czasie. Decydując się na instalację hybrydową kupujemy więc od razu dwa urządzenia, a nie najpierw jedno, które po pewnym czasie wymieniamy na nowe lub inne.

To przekonanie potwierdzają doświadczenia z przywoływanej już wcześniej dziedziny motoryzacyjnej. Od pewnego czasu – dla własnego bezpieczeństwa – wymieniamy opony z letnich na zimowe i odwrotnie. Wbrew podejrzeniom niektórych, przemysł oponiarski na tym niewiele zarabia, bo na zmienianych dwa razy w roku oponach jeździmy teraz dwukrotnie dłużej niż kiedyś na całorocznych. Nie ma więc żadnych powodów, by sądzić, że z hybrydowymi instalacjami grzewczymi może być inaczej.



Uwaga! Korzyści z wykonania instalacji hybrydowej będą szczególnie duże, jeśli dom nie ma dostępu do sieci gazowej i musi być ogrzewany gazem płynnym lub olejem opałowym. Można też zwiększyć udział pompy ciepła w ogrzewaniu domu i wody, jeśli zasilająca ją energia elektryczna będzie rozliczna według taryfy dwustrefowej (tańszy prąd jest zwykle w godzinach 22-6 i 13-15). Jej efektywność energetyczna zależeć będzie wtedy nie tylko od aktualnej temperatury na zewnątrz domu, ale także od pory dnia, a dokładniej – od zmiennej w ciągu doby ceny prądu.



Bardzo ważną korzyścią ze zrobienia w domu układu hybrydowego jest również to, że jeśli wykonano w nim ogrzewanie podłogowe (albo ścienne lub sufitowe), to pompę ciepła można wykorzystać do chłodzenia wnętrz. Nie ma wtedy potrzeby zakupu i montażu urządzeń klimatyzacyjnych, które obniżałyby latem temperaturę wewnątrz domu.