Sterowanie domowym ogrzewaniem przez internet. Jak sprawić, aby zwykły kocioł stał się inteligentny?

Możliwości automatyki do kotłów

Kocioł, uzupełniony o moduł automatycznego sterowania, stwarza użytkownikom zupełnie nowe możliwości w zarządzaniu ogrzewaniem. Dobrze zaprogramowane urządzenie powinno sprawić, że kocioł stanie się praktycznie bezobsługowy i sam będzie wiedział kiedy się włączyć i jak pracować, aby utrzymywać temperaturę zadaną przez użytkowników.

Nasz kocioł najczęściej będzie korzystał z ustawionego przez nas scenariusza na dany dzień tygodnia. Możemy w nim określić, w które dni i o której godzinie kocioł ma się załączać i wyłączać. Dzięki temu, w domu zacznie się robić ciepło chwilę przed tym jak będziemy wstawać do pracy i chwilę przed tym, jak będziemy z niej wracać. W dni wolne można oczywiście ustawić oddzielny program działania, w zależności od naszych potrzeb. W efekcie, możemy wyeliminować sytuacje, w których kocioł ogrzewa pusty dom. Przyczynia się to do obniżenia rachunków za ogrzewanie, a ponadto jest niezmiernie wygodne.

W systemach automatycznego sterowania ogrzewaniem, oprócz ustawienia harmonogramu na cały tydzień, istnieje możliwość zaplanowania kilku specjalnych scenariuszy. Dzięki temu, możemy za pomocą jednego przycisku zakomunikować kotłowi, że wybieramy się na dłuższy wyjazd i chcemy, aby w domu była utrzymywana tylko temperatura przeciwzamrożeniowa.

Analogiczny program możemy zaplanować na wypadek wizyty gości. Gdy z harmonogramu wynika, że domownicy powinni już spać i kocioł może się wyłączyć, taki scenariusz sprawi, że praca kotła zostanie wyjątkowo przedłużona do godzin nocnych.

A co w przypadku, gdy wybieramy się na urlop i nie wiemy kiedy dokładnie wrócimy? Nikt przecież nie chce wrócić do kompletnie przemarzniętego domu. Tutaj z pomocą przychodzi sterowanie kotłem przez internet.