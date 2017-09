Niskotemperaturowa korozja kotła na paliwa stałe: przyczyny i sposoby zabezpieczenia kotła

Korozja kotła - przyczyny

Najczęstszą przyczyną przedwczesnej korozji kotła jest długie oddziaływanie na niego cieczy o kwaśnym odczynie. Skąd ciecz w kotle na paliwo stałe? W powstających w nim spalinach zawsze jest para wodna - jest jej tym więcej, im bardziej wilgotne jest paliwo. W określonych warunkach para się skrapla. Dzieje się tak w momencie obniżenia temperatury spalin, gdy zetkną się z chłodniejszą powierzchnią przewodu kominowego lub wymiennika ciepła w kotle. Powstająca w ten sposób woda wchodzi w reakcję z innymi produktami spalania węgla czy drewna tworząc kwas niszczący stal. A zatem przyczyną szybkiej korozji kotła jest zbyt niska temperatura spalin – niższa od tak zwanego punktu rosy, czyli wartości temperatury, poniżej której w warunkach panujących w palenisku skrapla się para wodna.

Dawniej problem korozji niskotemperaturowej kotłów na paliwa stałe nie był tak powszechny jak dziś z powodu znacznie mniej skutecznego zabezpieczania domów przed stratami ciepła. Skropliny nie pojawiają się bowiem w kotle pracującym z pełną mocą. Są efektem obniżenia temperatury wody w instalacji poniżej 60oC, co w starych domach nie było potrzebne, ale we w miarę dobrze ocieplonych, z nowoczesnymi oknami, jest warunkiem nieprzegrzewania pomieszczeń przez większą część sezonu grzewczego. Z tego powodu użytkownicy „duszą” ogień w kotle, żeby w domu nie było za gorąco, a paliwo spalało się wolniej. Niestety, to właśnie prowadzi do szybkiej korozji kotła, a przy tym jest przyczyną nieefektywnego spalania paliwa, zanieczyszczenia powietrza i smogu. Do tego dochodzą problemy z eksploatacją kotła – trzeba go często czyścić z sadzy i smoły.

Z tego względu w niemal każdej instrukcji obsługi kotła na paliwo stałe znajdziemy informację, że temperatura wody wracającej do niego z instalacji nie może się utrzymywać przez dłuższy czas poniżej 50-60oC. Nie spełnienie tego warunku oznacza niewłaściwą eksploatację urządzenia, za której konsekwencje jego producent nie ponosi odpowiedzialności i wobec tego ma prawo do odmowy naprawy skorodowanych elementów w ramach gwarancji czy rękojmi. Na szczęście jest w miarę prosty sposób, żeby takiej sytuacji uniknąć.