Kocioł na paliwo stałe w nowoczesnej instalacji grzewczej

Kotły na paliwa stałe na ogół są przeznaczone do pracy w instalacjach otwartych, w których woda ma kontakt z powietrzem. Zabezpieczeniem przed wzrostem ciśnienia podgrzewanej wody w takich systemach są otwarte naczynia wzbiorcze, które montuje się w najwyższym punkcie instalacji. Tymczasem we współczesnych domach standardem jest centralne ogrzewanie w systemie zamkniętym. Ciepło ze źródła ciepła jest rozprowadzane siecią przewodów do grzejników umieszczonych w poszczególnych pomieszczeniach, albo do instalacji ogrzewania płaszczyznowego (podłogowego lub ściennego). Przepływ czynnika grzewczego, którym najczęściej jest woda, jest wymuszony przez pompy obiegowe. Dzięki temu kocioł można zamontować w dowolnym miejscu instalacji (oczywiście uwzględniając wymagania dotyczące kubatury pomieszczenia, wentylacji i możliwości podłączenia do komina). Rury mogą mieć niewielkie średnice, znaczną długość i przebiegać w dowolny sposób, a dzięki temu łatwiej je zamontować. W takiej instalacji można zainstalować automatyczne zawory regulacyjne, bo opór, jaki stawiają, pompa pokona bez problemu. Przed wzrostem ciśnienia spowodowanym podgrzewaniem wody zabezpiecza przeponowe naczynie wzbiorcze i zawór bezpieczeństwa.

Aby jednak można było zastosować kocioł na paliwo stałe w instalacji zamkniętej, musi być ona koniecznie wyposażona w urządzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła z kotła w przypadku przekroczenia w nim dopuszczalnej temperatury. Zgodnie z przepisami dotyczy to tylko kotłów o mocy nominalnej do 300 kW (kotły stosowane w domach jednorodzinnych mają zdecydowanie mniejszą moc). Najczęściej stosuje się tak zwaną wężownicę schładzającą z zaworem termostatycznym. W momencie przekroczenia dopuszczalnej temperatury wody w instalacji c.o. zawór otwiera się samoczynnie i do wężownicy zainstalowanej w kotle dopływa zimna woda powodująca obniżenie się w nim temperatury. Takie rozwiązanie można wprowadzić pod warunkiem, że woda do wężownicy dopłynie także w razie awarii zasilania (nie jest pompowana ze studni) i że producent kotła dopuszcza jej zastosowanie. Innym rozwiązaniem jest hydrauliczne rozdzielenie obiegu kotła od układu grzewczego płytowym wymiennikiem ciepła. Wtedy obieg kotła może być zabezpieczony otwartym naczyniem wzbiorczym, a obieg grzewczy - zamkniętym.

Temperatura ważna dla kotła

Producenci kotłów wymagają utrzymywania w instalacji grzewczej temperatury co najmniej 60oC. Tymczasem woda powracająca do kotła może mieć niższą temperaturę, a wtedy będzie powodować nie tylko nieefektywne spalanie (zwiększone zużycie paliwa) i osadzanie się zanieczyszczeń we wnętrzu kotła, lecz przede wszystkim grozi jego przyspieszoną korozją spowodowaną wykraplaniem się ze zbyt chłodnych spalin pary wodnej tworzącej z obecną w paliwie siarką agresywny kwas. Dlatego w instalacjach z kotłami na paliwo stałe zaleca się zastosować układy mieszające - z zaworem, który miesza wodę zasilającą z powrotną. Będą one zabezpieczać kocioł przed zbyt niską temperaturą wody powrotnej. Układ mieszający pozwala także obniżać temperaturę wody wychodzącej z kotła, by dostosować ją do obciążenia cieplnego instalacji grzewczej. Jest konieczny w przypadku ogrzewania podłogowego, bo temperatura wody zasilającej układ podłogowy nie powinna być wyższa niż 55oC.

Niektórzy producenci kotłów na paliwa stałe wręcz wymagają zamontowania zaworu mieszającego w każdej instalacji c.o., nawet jeśli są w niej tylko zwykłe grzejniki, pod groźbą utraty gwarancji.