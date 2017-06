Czy kocioł na paliwa stałe może być ekologiczny? Kocioł 5. klasy - klasy kotłów, koszty, zalety

Ekologiczne kotły na paliwo stałe 5. klasy

Pojęcie ekologii i ekologicznych rozwiązań od lat zalewają rynek. Czym właściwe jest dla nas ekologia? Encyklopedyczna definicja ekologii chłodno podaje, że jest to nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody. Potocznie ekologia oznacza dla nas nie tylko ochronę środowiska jako zupełne zaniechanie czynności prowadzących do emisji substancji szkodliwych do środowiska, ale również samo ich ograniczenie. Ekologią zaczynamy kierować się w życiu codziennym, przy wyborze samochodu, jedzenia, ubrań, a także materiałów budowlanych. I tak w trosce o środowisko użytkownicy kotłów, jak i samorządy dążą do wymiany źródeł ogrzewania nie tylko na te postrzegane jako małoinwazyjne, jak pompy ciepła i panele fotowoltaiczne, ale również na te spalające paliwa stałe w sposób oszczędny, efektywny i przyjaźniejszy dla środowiska.

W chwili obecnej wśród kotłów zasilanych paliwami stałymi za najmniej inwazyjne uznane zostały kotły 5. klasy. Powstała w 2012 roku norma PN-EN 303-5:2012, określa graniczne wartości emisji substancji szkodliwych przez kotły różnych klas. Aby zaliczyć kocioł do 5 klasy nie może on emitować więcej niż 500 mg tlenku węgla, 20 mg gazowych zanieczyszczeń organicznych i 40 mg pyłów zawieszonych na m3 powietrza. Aby mieć porównanie do kotłów klas niższych, kocioł klasy 4. nie może emitować więcej niż 1000 mg tlenku węgla, 50 mg gazowych zanieczyszczeń organicznych i 60 mg pyłów zawieszonych, a kocioł klasy 3. aż 3000 mg tlenku węgla, 100 mg gazowych zanieczyszczeń organicznych i 150 lub 125 mg pyłów zawieszonych, zależenie czy zasilany był biomasą czy węglem, na m3 powietrza.

Jak dotąd w 5. klasie znajdują się jedynie kotły na pellet i węgiel wyposażone w układy dozowania paliwa i powietrza. Kotły te mogą być wyposażone w ceramiczne elementy w komorze spalania zabezpieczające przed utratą ciepła oraz zawirowywacze (turbulizatory) spalin pozwalające na uzyskanie dodatkowego ciepła z wydostających się spalin oraz na osiadanie pyłów w kotle, zamiast ich przedostawania się do powietrza. Urządzenia z systemem automatycznego podawania paliwa posiadają specjalistyczne mechanizmy podające i dawkujące paliwo, a także powietrze w odpowiednich proporcjach. W kotłach najwyższej klasy nie można spalać paliw niskiej jakości, a jedynie dobrej jakości węgiel o określonej granulacji lub biomasę w postaci granulatu. Kotły, postrzegane jako te ekologiczne, nie mogą posiadać rusztu awaryjnego umożliwiającego palenie śmieciami lub tanim, mokrym drewnem w kawałkach.