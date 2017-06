Ciepło w domu - tanie i ekologiczne. Wybieramy automatyczny kocioł na paliwo stałe

Ekologiczne automatyczne kotły Heiztechnik serii GreenLine

Praktycznym rozwiązaniem omawianych problemów jest zastosowanie automatycznych kotłów na paliwa stałe firmy HEIZTECHNIK. Heiztechnik to nowoczesna fabryka, która zajmuje się produkcją kotłów grzewczych o mocy od 7kW do 7MW. Od lat produkowane kotły cechuje bardzo wysoka sprawność cieplna, prosta i łatwa obsługa oraz wysoka jakość spalania. Sukcesem firmy jest stworzenie automatycznych kotłów serii GreenLine. Kotły tej serii spełniają najwyższe wymagania dotyczące ochrony środowiska oraz efektywności energetycznej dla 5 klasy wg. PN-EN 303-5:2012. Kotły automatyczne ułatwią życie, nie wymagają codziennego rozpalania. Paliwo wsypujemy do zbiornika w zimie raz na 3-7 dni, a latem raz na 2-4 tygodnie (w zależności od zapotrzebowania na ciepło). Kotły w trybie ciągłym dostarczają energię do ogrzewanego obiektu. Procesem spalania steruje nowoczesna automatyka, która oprócz profesjonalnego sterowania procesem spalania w palniku kotła może zarządzać całym systemem dystrybucji ciepła. Automatyka współpracuje z termostatami pokojowymi, steruje siłownikami zaworów mieszających, zarządza pracą pomp, pracuje w trybie pogodowym. Moduł internetowy oraz GSM umożliwia zdalną komunikację. Zastosowana automatyka, poprzez profesjonalne sterowanie procesem spalania oraz zarządzanie rozbiorem ciepła w obiekcie, w sposób zdecydowany zmniejsza ilość zużytego paliwa i obniża koszt ogrzewania.

Akcja specjalna: Kotły 5 klasy

Automatyczne kotły do spalania węgla

Automatyczne kotły do spalania węgla oferowane są w typoszeregu o mocy od 10 kW do 1,5MW. Kotły charakteryzują się bardzo wysoką sprawnością cieplną, wygodną obsługą oraz ekologicznymi parametrami spalania. Specjalną grupę stanowią kotły serii GreenLine o mocy od 15 do 240kW. Kotły spełniają wymagania dotyczące ochrony środowiska oraz efektywności energetycznej najwyższej - 5 klasy wg. normy PN-EN 303-5:2012. Konstrukcja oparta jest na bazie płomieniówkowego wymiennika ciepła wykonanego w formie wydzielonej kolumny grzewczej. Nowoczesny żeliwny palnik z podajnikiem ślimakowym oraz rozbudowana komora spalania umożliwiły uzyskanie niskiej emisji zanieczyszczeń oraz wysokiej sprawności cieplnej kotła. Kotły wyposażone są w zbiorniki paliwa, które umożliwiają wielodobową, ciągłą pracę.

Automatyczne kotły do spalania pelletu

Automatyczne kotły do spalania pelletu oferowane są przez firmę Heiztechnik w typoszeregu o mocy od 12 do 800kW. Kotły charakteryzują się bardzo wysoką sprawnością cieplną, prostą obsługą oraz ekologicznymi parametrami spalania. Specjalną grupę stanowią kotły o mocy od 12 do 450kW serii GreenLine, które spełniają najwyższe wymagania dotyczące ochrony środowiska oraz efektywności energetycznej - 5 klasy wg. normy PN-EN 303-5:2012. Kotły wyposażone są we wrzutkowe palniki pelletowe z wewnętrznym podajnikiem ślimakowym. Automatyczny zgarniacz szlaki pozwala na spalanie niskiej jakości paliw. Palniki wyposażone są w zapalarkę i fotoelement do kontroli płomienia. Nowoczesny wrzutkowy palnik oraz rozbudowana komora spalania umożliwiły uzyskanie wysokiej jakości spalania, niskiej emisji zanieczyszczeń oraz wysokiej sprawności cieplnej kotła. Sprawność spalania paliw przekracza 98%. Kotły mogą być wyposażone w zbiorniki paliwa, które umożliwiają wielodobową ciągłą pracę.

Automatyczne kotły to nowe, ekologiczne i tanie ogrzewanie

Automatyczne kotły zasilane paliwami stałymi stanowić mogą nową jakość w ogrzewaniu pomieszczeń - warunkiem jest stosowanie nowoczesnych urządzeń Heiztechnik, ich poprawny montaż oraz właściwa (zgodna z instrukcją) eksploatacja. Dlaczego warto stosować nowoczesne certyfikowane automatyczne kotły na paliwa stałe? Odpowiedź zawarta jest w kosztach wytworzenia energii powstałej przy spalaniu paliw stałych, takich jak węgiel i pellet. Przy wykorzystaniu nowoczesnych kotłów automatycznych uzyskujemy wysoką sprawność spalania (do 98%) i sprawność cieplną urządzeń powyżej 90%. Do procesów spalania wykorzystywane są nowoczesne palniki, których praca sterowana jest automatykami. Obsługa kotłów automatycznych stała się mało pracochłonna, kotły pracują w trybie ciągłym i nie wymagają codziennego, ręcznego rozpalania. Palniki kotłów pelletowych wyposażone są w system automatycznego rozpalania oraz mechanizm zgarniający szlakę. Dodatkowo kotły wyposażone mogą być w systemy automatycznego uzupełniania paliwa w zbiornikach, systemy oczyszczania wymiennika i odpopielania. Ciągłe dostarczanie ciepła do ogrzewanych pomieszczeń oraz możliwość sterowania instalacją przy wykorzystaniu termostatów pokojowych minimalizuje koszty ogrzewania i podnosi komfort użytkowania obiektu.

Podsumowując. Kotły Heiztechnik serii GreenLine przynoszą wymierne korzyści finansowe użytkownikom, jak również sprzyjają poprawie jakości otaczającego nas powietrza.