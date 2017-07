Ogniwa fotowoltaiczne. Zastosowanie w domu

Stosowanie fotoogniw umożliwia korzystanie z energii bez uszczuplania naturalnych zasobów paliw kopalnych i emisji zanieczyszczeń do atmosfery (nie licząc tego, co jest potrzebne do wyprodukowania ogniw). Przede wszystkim jednak zapewnia darmową energię elektryczną do zasilania wszelkich urządzeń.

Ogniwa fotowoltaiczne coraz bardziej opłacalne

Do niedawna instalacje fotowoltaiczne były atrakcyjne jedynie w sytuacji, gdy nie dało się połączyć z siecią elektroenergetyczną bądź gdy było to wyjątkowo kosztowne czy kłopotliwe. Dlatego funkcjonujące od kilkunastu lat na naszym rynku firmy oferujące panele fotowoltaiczne kierowały ten produkt głównie do właścicieli łodzi, pojazdów kempingowych i działek rekreacyjnych zlokalizowanych na pustkowiu. Ale w ostatnich latach sporo się zmieniło i perspektywa choćby tylko częściowego uniezależnienia się od dostawców energii stała się bardziej kusząca. Przede wszystkim instalacje są coraz tańsze. Zapewne przyczyniły się do tego działania europejskich władz, które starają się doprowadzić do zastąpienia konwencjonalnych źródeł energii odnawialnymi. Indywidualne instalacje fotowoltaiczne małej mocy, tak zwane mikroźródła, mają w coraz większym stopniu zastępować uciążliwe dla środowiska ogromne elektrownie węglowe. Inwestowanie w odnawialne źródła energii w przypadku przedsiębiorstw staje się koniecznością z powodu zmian w przepisach. Indywidualni inwestorzy są do tego zachęcani dopłatami, a także możliwością sprzedawania energii z własnego mikroźródła.

Zasilanie domowych urządzeń energią ze słońca

Dobrze by było móc zasilać wszystkie domowe urządzenia elektryczne wyłącznie darmową energią słoneczną. Ale wtedy trzeba zainwestować w instalację fotowoltaiczną o znacznej mocy, a do jej uzyskania potrzeba wielu ogniw, które są drogie i zajmują dużo miejsca. Łączna moc urządzeń elektrycznych w domu jednorodzinnym (bez ogrzewania elektrycznego) to przeciętnie kilkanaście kilowatów, jednak rzadko się zdarza, że większość z nich działa równocześnie. Dlatego fachowcy zalecają stosowanie w domach jednorodzinnych instalacji fotowoltaicznych o mocy szczytowej do 5 kW. By ją osiągnąć, potrzebne są panele (moduły) fotowoltaiczne o łącznej powierzchni mniej więcej 34 m2. Nie na każdym dachu udaje się je zmieścić tak, żeby były skierowane na południe i nachylone pod optymalnym kątem, co jest warunkiem uzyskania wysokiej sprawności systemu. Można je ustawić obok domu, ale trzeba to zrobić tak, żeby nie znalazły się w cieniu, i na pewno na wielu działkach okaże się to niemożliwe. To (podobnie jak koszt inwestycji) ważny powód, dla którego powstające u nas systemy fotowoltaiczne często mają moc między 1 a 3 kW. Choć może się wydawać niewielka, to i tak przed podjęciem decyzji o zakupie systemu fotowoltaicznego warto się dobrze zastanowić, czy uda się ją wykorzystać.