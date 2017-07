Niezależna elektrownia słoneczna czy połączona z siecią elektroenergetyczną?

Żeby zakup instalacji fotowoltaicznej można było uznać za sensowny, trzeba jakoś rozwiązać problem okresowego nadmiaru lub niedostatku energii pozyskiwanej z ogniw. Można to zrobić, łącząc własny system z siecią elektroenergetyczną albo zdecydować się na sytem wyspowy z akumulatorami.

Off-grid - niezależna elektrownia słoneczna

Działanie akumulatorów powoduje, że traci się mniej więcej 15% energii dostarczanej przez panele. Do tego akumulatory są drogie. Do instalacji fotowoltaicznych odpowiednie są takie, które dobrze znoszą głębokie rozładowywanie – droższe niż najpopularniejsze akumulatory samochodowe. Te również można zastosować, ale jeśli się uwzględni, że nie należy ich rozładowywać więcej niż o 20% (bo skraca się ich żywotność), a pojemność użytkowa akumulatorów powinna wynosić około kilkuset amperogodzin (Ah), to się okaże, że trzeba na nie wydać więcej niż na akumulatory przeznaczone do systemów fotowoltaicznych. Koszt akumulatorów mogących przejąć całą energię dostarczaną przez panele (przy założeniu, że zakumulowana w nich energia będzie wykorzystywana w ciągu doby) przekracza cenę tych paneli. Do ładowania akumulatorów w taki sposób, żeby nie uległy szybkiemu zniszczeniu, oraz w celu zminimalizowania strat energii należy jeszcze kupić jak najlepszy regulator ładowania. W sumie instalacja fotowoltaiczna z akumulatorami jest zbyt droga, żeby można było uznać, że warto zrezygnować z kupowania energii z sieci i korzystać wyłącznie z własnej elektrowni słonecznej.

Takie rozwiązanie warto brać pod uwagę jedynie w sytuacji, gdy korzystanie z sieci jest niemożliwe.