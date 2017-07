Montaż paneli fotowoltaicznych - sprawdź na co zwrócić uwagę

Zacienienie paneli fotowoltaicznych

Cień na panelu fotowoltaicznym jest równoznaczny z tym, że do fotoogniw dociera mniej energii słonecznej. Sporym problemem jest to, że nawet gdy tylko niewielki fragment jednego ogniwa jest zasłonięty, na przykład przez przyklejony liść, to wszystkie połączone z nim ogniwa dostarczają mniej energii. Może się więc zdarzyć, że mimo słonecznej pogody nie będzie on w ogóle działał z powodu stosunkowo niewielkiego zanieczyszczenia lub zacienienia fragmentu panelu. Zatem problemem są nawet pozornie niegroźnie wyglądające słupy, maszty czy przewody elektryczne rzucające niewielki cień. Należy zachować od nich duży odstęp, instalując panele, a wszystkie ruchome elementy, na przykład anteny, najlepiej przenieść na inną połać dachu. Energia pochodząca z ogniw niezacienionych jest tracona z powodu wystąpienia wstecznego przepływu prądu przez połączone z nimi ogniwa zacienione, które zachowują się wtedy jak oporniki. W rezultacie dochodzi do wzrostu ich temperatury. Miejscowe przegrzewanie paneli, czyli powstawanie tak zwanych gorących punktów (hot-spot) jest dla nich niebezpieczne. Rozgrzanie ogniwa wywołuje naprężenia mogące spowodować zniszczenie warstwy zabezpieczającej ogniwo, a nawet jego samego. Ale to zdarza się raczej tylko wtedy, gdy panel był już wcześniej nieznacznie uszkodzony mechanicznie (z mikropęknięciem), co powodowało efekt gorącego punktu, a zacienienie jeszcze go spotęgowało.

Jak uniknąć skutków zacienienia

Producenci stosują rozwiązania minimalizujące skutki zacienienia. Zwykle panele są wyposażone w diody bocznikujące (by-pass), które wyłączają zasłonięte ogniwa, by nie zakłócały działania pozostałych. Wówczas prąd przepływa przez diodę zamiast przez pas połączonych ogniw. Warto zwrócić uwagę na to, ile diod ma panel. W najpopularniejszych urządzeniach z ogniwami krzemowymi krystalicznymi szeregi dziesięciu lub 12 ogniw są ustawione w sześciu rzędach i zwykle podzielone na trzy niezależne sekcje, każda z jedną diodą. Wówczas zacienienie niewielkiego fragmentu może spowodować wyłączenie 1/3 panelu. Gdyby była tylko jedna, przestałby działać cały panel. Oprócz paneli zbudowanych z kwadratowych ogniw krystalicznych spotyka się też moduły cienkowarstwowe – z bardzo wąskich ogniw biegnących wzdłuż całej długości panelu. Są one ustawione równolegle w jednym rzędzie. Taka budowa sprawia, że zacienienie fragmentów nawet wszystkich ogniw powoduje jedynie częściowy spadek mocy modułu. Ale jeżeli któreś ogniwo znajduje się w całości w cieniu i nie pracuje, cały panel jest wyłączony przez diodę – w modułach tego typu zwykle jest ona tylko jedna. Rozmieszczenie i połączenie ogniw w panelu powinno się brać pod uwagę, ustalając jego położenie. Gdy panele są pochylone pod niezbyt dużym kątem, zimą zalega na nich śnieg, który topiąc się, zsuwa się w dół. Jeśli mamy panel z ogniwami krystalicznymi, w którym niezależne sekcje tworzą szeregi ogniw ustawione wzdłuż osi pionowej, to do chwili całkowitego stopienia się śniegu nie pracuje cały panel. Ale jeżeli się go obróci o 90o, to szeregi ogniw będą ustawione wzdłuż osi poziomej. Wtedy jedna z sekcji zostanie odsłonięta już po częściowym zsunięciu się śniegu i produkcja energii rozpocznie się wcześniej. W przypadku ogniw cienkowarstwowych taka sytuacja ma miejsce, gdy ogniwa biegną wzdłuż osi pionowej, bo wtedy żadne nie jest zasłonięte w całości. Im bardziej pionowo są ustawione panele, tym mniejszy jest problem z zaleganiem na nich śniegu i innych zanieczyszczeń. W ten sam sposób przy ustalaniu położenia paneli należy brać pod uwagę zacienienie przez sąsiadujące obiekty i ustawić panele pionowo albo poziomo w zależności od tego, jak przesuwa się cień. By mieć pewność, jakie położenie daje najlepszy efekt, trzeba przeprowadzić symulację działania instalacji w obu wariantach – taką możliwość dają profesjonalne programy komputerowe. Ze względu na znacznie większy uzysk energii latem niż zimą uniknięcie skutków zacienienia przez sąsiadujące obiekty jest ważniejsze niż niedopuszczenia do zakrycia paneli śniegiem.

Ochrona odgromowa

Systemy fotowoltaiczne są obarczone znacznym ryzykiem szkód piorunowych. Gdy instalacja jest szczególnie wyeksponowana, to znaczy gdy wokół niej nie ma innych obiektów, należy ją chronić przed bezpośrednim uderzeniem pioruna za pomocą zwodów wyznaczających strefę ochronną, wewnątrz której znajdują się wszystkie panele. Jeżeli budynek, na którym montuje się panele, ma zewnętrzną instalację odgromową, to trzeba zwrócić uwagę na zachowanie wymaganych bezpiecznych odstępów paneli od urządzenia piorunochronnego. Jeśli w budynku nie ma instalacji zewnętrznej, nie wykonuje się jej wyłącznie dla instalacji fotowoltaicznej, bo mogłoby to spowodować indukowanie przez nią szkodliwych przepięć.