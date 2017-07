Kto instaluje fotoogniwa? Czy potrzebne są specjalne uprawnienia?

Niestety nie każdy, kto sprzedaje fotoogniwa, zna się na ich instalowaniu, i nie każda firma, która oferuje takie usługi, rzeczywiście ma w dorobku udane realizacje. To stosunkowo nowa specjalność i jak zawsze w takich sytuacjach wiele firm dopiero debiutuje na rynku. Warto więc szukać takich, które mają doświadczenie i referencje. Można samodzielnie kupić panele fotowoltaicznie i zlecić firmie jedynie montaż, jednak jeśli sami nie jesteśmy specjalistami, nie jest to najprostsza droga do sukcesu. Przeciętny inwestor powinien powierzyć godnej zaufania firmie zrówno projekt, zakup paneli, dostarczenie urządzeń, jak i wykonanie instalacji. Warto wiedzieć, że niektóre firmy proponują także prowadzenie inwestycji od strony formalnej, czyli pomoc w kontaktach z zakładem energetycznym, a nawet w uzyskaniu dopłaty.

Fotoogniwa powinny być montowane przez specjalistów

Panel fotowoltaiczny może generować napięcie powyżej 24 V i prąd o natężeniu kilku amperów, a cała instalacja wielokrotnie większy. Trzeba wiedzieć, jak z nią postępować, by jej nie zniszczyć i nie zrobić sobie krzywdy. Ogniwa fotowoltaiczne działają zawsze, gdy pada na nie światło. Nie da się ich wyłączyć (można je najwyżej zasłonić). Podobnie jest z akumulatorami. Należy o tym stale pamiętać, wykonując i konserwując instalację.

Prąd o dużej wartości stwarza ryzyko nie tylko porażenia, ale też powstania pożaru czy poparzenia, bo gdyby przez przypadek doszło do zwarcia, może mu towarzyszyć wyładowanie łukowe, a temperatura łuku elektrycznego znacznie przekracza 1000oC. Dodatkowe niebezpieczeństwo wynika z prowadzenia robót na dachu, a więc na znacznej wysokości. Porażenie prądem lub poparzenie przez łuk elektryczny może spowodować szok i w konsekwencji upadek. Do tego nieprawidłowe łączenie urządzeń elektrycznych grozi ich zniszczeniem, a w przypadku elementów systemu fotowoltaicznego straty mogą być kosztowne.

Dlatego zdrowy rozsądek nakazuje zlecenie wszystkich prac osobom z właściwymi kwalifikacjami – nie tylko do prowadzenia prac związanych z instalacjami elektrycznymi, czego wymagają przepisy, ale także przeszkolonym w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych.

Uprawnienia instalatora mikroinstalacji

System certyfikacji dla instalatorów mikroinstalacji określony w rozdziale 3b Prawa energetycznego jest systemem dobrowolnym. Przedsiębiorstwa energetyczne nie mogą więc uzależniać przyłączenia mikroinstalacji do sieci od udowodnienia, że instalator ma certyfikat UDT (potwierdził to w iceprezes Urzędu Regulacji Energetyki w informacji nr 40/2013). Sprawdzą jednak, czy urządzenie zostało:

• zaprojektowane przez osobę z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

• wykonane przez osobę z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych albo z ważnym certyfikatem UDT w zakresie instalowania danego rodzaju urządzeń, albo posiadającą świadectwo kwalifikacyjne do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie kontrolno-pomiarowym.

