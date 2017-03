Jakie powinny być nowoczesne pompy ciepła?

Pompy ciepła mogą czerpać energię z powietrza, z gruntu oraz z wód – zarówno powierzchniowych, jak i tych znajdujących się w gruncie. Każde z wymienionych źródeł odnawialnych ma swoje wady i zalety. Ciepło czerpane z gruntu za pomocą na przykład kolektorów pionowych ma mniej więcej stałe parametry w ciągu całego roku, ale jest ono stosunkowo drogie ze względów inwestycyjnych.

Inaczej jest z wykorzystaniem do zasilania pompy, energii zawartej w powietrzu otaczającym dom. Tutaj koszty instalacji są zdecydowanie mniejsze, jednak temperatura powietrza ma duże wahania w ciągu roku. Gdy jest ciepło, powietrzna pompa ciepła ma ogromnie dużą sprawność, ale mroźną zimą jej wydajność bardzo spada.

Ideałem byłoby zatem zasilanie pompy w ciepłe dni energią z powietrza, a w chłodniejsze – z gruntu. Nikt jednak raczej nie zdecyduje się na zainstalowanie w swoim domu dwóch pomp ciepła – powietrznej i gruntowej. Dzięki nowym rodzajom pomp ciepła marki Vaillant nie jest to jednak konieczne, by móc korzystać z różnych źródeł energii odnawialnej.

Nowe pompy ciepła marki Vaillant

Innowacyjność pomp ciepła flexoTHERM exclusive oraz flexoCOMPACT exclusive, które Vaillant wprowadził właśnie na rynek, polega na tym, że każda z nich może wykorzystywać różne źródła energii. W swej podstawowej wersji są one pompami typu solanka-woda, a więc przeznaczonymi do czerpania energii odnawialnej z gruntu. Dzięki dodatkowym modułom można je jednak w bardzo prosty sposób przystosować do korzystania z innych źródeł ciepła odnawialnego. Dodanie do podstawowej jednostki modułu aroCOLLECT zmienia ją w pompę typu powietrze-woda (Fot. 1), wykorzystującą ciepło zawarte w powietrzu, a modułu fluoCOLLECT – w pompę w typu woda-woda, zasilaną ciepłem, które znajduje się w wodach powierzchniowych lub gruntowych. W każdej z tych konfiguracji pompy mają identyczną budowę oraz wyposażone są w te same przyłącza i system regulacji. Dzięki temu – bez względu na rodzaj dolnego źródła, z którego będą zasilane – ułatwione jest projektowanie oraz montaż instalacji grzewczej w domu.