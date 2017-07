Jak wybrać panele fotowoltaiczne?

Panele fotowoltaiczne - ważne parametry

Jak odróżnić panele lepsze od gorszych? Jakości wykonania zapewne nie uda się nam ocenić na oko, ale porównanie ich parametrów może pomóc w dokonaniu dobrego wyboru. Moc szczytowa P max – moc elektryczna uzyskiwana w warunkach testowych określanych skrótem STC (Standard Test Conditions), bliskich optymalnym – gdy natężenie docierającego do paneli promieniowania słonecznego (irradiancja) wynosi 1000 W/m2, a ich temperatura -25oC. W praktyce promieniowanie często jest słabsze (poniżej 100 W/m2 przy całkowitym zachmurzeniu), a temperatura paneli latem dochodzi do 75oC, przez co ich moc jest mniejsza – rzadko więc się zdarza, że osiągają moc szczytową. W polskich warunkach średnia dla całego roku moc paneli stanowi mniej więcej 10% mocy szczytowej. Aby podkreślić, że podawana wartość informuje o mocy szczytowej, podaje się ją w watach z indeksem p (Wp).

Tolerancja mocy – informuje o tym, jak duża może być różnica między rzeczywistą a nominalną mocą szczytową konkretnego egzemplarza. Materiały, z których produkuje się ogniwa, nie są jednorodne i możliwe są odchyłki od ich założonych właściwości. Jeżeli tolerancja mocy jest dodatnia, to producent gwarantuje, że rzeczywista moc szczytowa danego panelu nie jest mniejsza od podanej mocy nominalnej, a nawet może być wyższa o podaną wartość tolerancji (na przykład +5%).

Temperaturowy współczynnik mocy – wraz ze wzrostem temperatury fotoogniw maleje moc, więc w praktyce przy natężeniu promieniowania słonecznego wynoszącym 1000 W/m2 może być ona niższa od podawanej dla warunków testowych (STC). O tym, jaki jest jej procentowy spadek przy wzroście temperatury o 1oC bądź kelwin (K), informuje właśnie ten współczynnik (Temperature Coefficient of Pmax). Im jego wartość (w %/oC albo %/K) jest mniejsza, tym lepiej.

Napięcie w punkcie mocy maksymalnej U MPP – im większa jest różnica między tą wartością a napięciem w systemie zasilanym przez panel (na przykład z akumulatorami), tym większe są straty energii i spadek mocy, ale ten problem rozwiązuje system śledzenia maksymalnego punktu pracy (MPPT), który często mają regulatory ładowania do systemów fotowoltaicznych.

Napięcie obwodu otwartego U oc – największa możliwa różnica potencjałów na stykach panelu – tak zwane napięcie jałowe (przy braku poboru prądu) mierzone w warunkach testowych (STC) – w woltach (V). Nie może ono przekraczać maksymalnego napięcia wejściowego regulatora ładowania akumulatorów. (Uwaga! Moc zwiększa się wraz ze spadkiem temperatury).

Prąd zwarcia I sc – największy możliwy prąd generowany wyłącznie przez światło padające na ogniwa (gdy styki panelu są zwarte) mierzony w warunkach testowych (STC). Jego wartość – podawana w amperach (A) – świadczy zatem o wydajności zastosowanych fotoogniw. Im jest wyższa, tym lepiej.

Współczynnik wypełnienia FF – opisuje jakość ogniwa; im jego wartość jest bliższa 100%, tym bardziej kształt charakterystyki prądowo-napięciowej panelu (zależność I od U) jest zbliżony do idealnego (prostokąta).

Sprawność – wyrażany w procentach stosunek maksymalnej mocy elektrycznej do mocy promieniowania światła słonecznego padającego na powierzchnię czynną fotoogniw. Im większa jest sprawność, tym lepiej, bo dana moc jest uzyskiwana z panelu o mniejszej powierzchni. Niektórzy producenci informują jeszcze o procentowej redukcji sprawności paneli przy natężeniu promieniowania słonecznego 200 W/m2 albo o procentowym spadku mocy przy 800/400 W/m2 (czyli w przedziale natężenia promieniowania słonecznego najczęściej występującego w rzeczywistych warunkach pracy) – im wartości redukcji są mniejsze, tym lepiej.