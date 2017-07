Instalacja paneli fotowoltaicznych - czy jest potrzebne pozwolenie na budowę?

Instalacja paneli fotowoltaicznych na wysokości powyżej 3 m i przy rozbudowie domu

Przepisy prawa budowlanego wskazują katalog robót budowlanych, na wykonanie których konieczne jest wcześniejsze dokonanie zgłoszenia do organów administracji architektoniczno-budowlanej. W katalogu tym znajdują się m.in. roboty budowlane polegające na instalowaniu urządzeń o wysokości powyżej 3 metrów na obiektach budowlanych. Zatem, zgodnie z tym zapisem, w przypadku instalacji urządzenia/paneli fotowoltaicznych na obiekcie budowlanym, jeśli ich konstrukcja przekroczy wysokość 3 metrów, konieczne będzie dokonanie zgłoszenia takich robót, aby przeprowadzone one były legalnie.

Może się również zdarzyć, iż na skutek montażu paneli fotowoltaicznych inwestor dokona ingerencji w obiekt budowlany. W takiej sytuacji instalacja paneli może być potraktowana jako rozbudowa, lub nawet nadbudowa obiektu budowlanego, a w takim przypadku uzyskanie pozwolenia na budowę również będzie obligatoryjne.

Inwestycja na obszarze chronionym i wpisanym do rejestru zabytków

Dodatkowo w przepisach znajdujemy dwa wyjątki od ogólnej zasady braku obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę paneli fotowoltaicznych. Po pierwsze, w każdym przypadku gdy panele fotowoltaiczne będą stanowiły przedsięwzięcie, które wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięcie wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity Dz. U. 2016. 1936 ) Po drugie w każdym przypadku, gdy panele fotowoltaiczne sytuowane będą na obiekcie budowlanym, który jest wpisany do rejestru zabytków. Jeśli zaś panele sytuowane będą na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, to wymagane będzie co najmniej dokonanie zgłoszenia. W wyżej wskazanych sytuacjach, przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę, bądź też przed dokonaniem zgłoszenia określonych robót, musimy uzyskać pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków wydane na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Znajduje to potwierdzenie w orzecznictwie sądowo- administracyjnym. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 22 stycznia 2016 roku, Sygn. akt II SA/Kr 1503/15 orzekł: „Skoro art. 29 ust. 2 pkt 16 p.b. rozróżnia kolektory słoneczne (i w ich przypadku mówi o zwolnieniu wówczas, gdy są montowane jako wolno stojące) oraz urządzenia fotowoltaiczne (co do których przepis nie stawia żadnych ograniczeń co do sposobu ich montażu) - to oznacza, że każdy sposób montażu urządzenia fotowoltaicznego jakim jest panel lub kolektor korzysta z takiego zwolnienia, o ile zainstalowana moc elektryczna nie przekracza 40 k.w. Z tym oczywiście zastrzeżeniem, że nie zachodzą warunki o których mowa w art. 29 ust. 3 p.b. tj. nie są to przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.”

Publikacja: 17.07.2017