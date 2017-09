Kupujemy zasobnik c.w.u. Na co zwrócić uwagę?

Wymienniki SWK Termo Top dzięki zastosowaniu bardzo dobrej izolacji z pianki PUR, wyróżniają się wysoką klasą efektywności energetycznej A.

Zbiornik z izolacją jest umieszczony w obudowie w kształcie walca lub prostopadłościanu. Jednym z najważniejszych elementów zasobnika jest wężownica – zwinięta spiralnie rura, umieszczona wewnątrz, w dolnej części zbiornika. Wężownica przekazuje ciepło dostarczone przez czynnik grzewczy (gorącą wodę z kotła) otaczającej go wodzie zmagazynowanej w zbiorniku. Większość podgrzewaczy pojemnościowych jest wyposażona w króciec do podłączenia cyrkulacji, która umożliwia użytkownikowi natychmiastowy dostęp do ciepłej wody.

Zasobnik warstwowy

Zasobniki warstwowe nie mają wężownicy, są jedynie pojemnikami na gorącą wodę. Ich zbiorniki są emaliowane i wyposażone w anodę magnezową do ochrony przed korozją. Często są zintegrowane w jednej obudowie z kotłami dwufunkcyjnymi. Do górnych warstw zasobnika jest dostarczana woda o temperaturze 50-65°C z wymiennika płytowego kotła dwufunkcyjnego. Woda jest pobierana do użytku również z górnych warstw zasobnika.

Na rynku dostępne są również zasobniki z płaszczem wodnym. Posiadają one zazwyczaj dużo większą powierzchnię wymiany ciepła od zbiorników z wężownicą, dzięki czemu ich wydajność również jest większa.

Wymienniki płaszczowe posiadają one dużo większą moc i wydajność od urządzeń o takich samych pojemnościach z wężownicą. Dla przykładu wydajność wymiennika płaszczowego SP-180 Termo-S o pojemności całkowitej 183 litry jest porównywalna do wydajności wymiennika z wężownicą o pojemności 300 litrów.