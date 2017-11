System dwukierunkowego sterowania radiowego BiSecur firmy Hörmann. Za jego pomocą właściciel domu może sterować pracą bram i drzwi w domu, ale także wszystkimi urządzeniami instalacji elektrycznej. Możena w łatwy sposób tworzyć przydatne scenariusze - powtarzalne czynności, które dom dla nas wykona. Wystarczy do tego aplikacja na smartfonie lub tablecie. Nasz dom staje się bardziej inteligentny i bardziej bezpieczny.

Całościowe sterowanie domem

BiSecur firmy Hörmann to zarządzanie napędami oraz czujnikami, które zostały zainstalowane na: drzwiach domu, oknach, bramach, w instalacji elektrycznej, oświetleniu. Jest wiele napędów Hörmann: do bram garażowych (SupraMatic i ProMatic), do bram wjazdowych (RotaMatic i LineaMatic i Versamatic), do drzwi wejściowych (ECturn ThermoSafe i,ThermoCarbon, Thermo65) i do drzwi wewnętrznych (PortaMatic). BiSecur wszystkie te napędy integruje w jeden system.

Indywidualne scenariusze zarządzania domem

Inteligentny dom odpowiada na potrzeby swoich mieszkańców. Zna ich upodobania, preferencje, przyzwyczajenia. W aplikacji BiSecur użytkownik ustawia indywidualne scenariusze, w których drzwi, oświetlenie, alarm, klimatyzacja, kamery i dowolne instalacje reagują w oczekiwany sposób.

Na przykład scenariusz "codzienny powrót do domu". Na sygnał ze smartfona otwiera się brama wjazdowa, a następnie brama do garażu, następnie drzwi zewnętrzne, włącza się oświetlenie podjazdu, podnoszą rolety w oknach, itp.

Scenariusz: pozorowanie obecności w domu. Włącza się światło w domu, radioodbiornik.

Inny przykład zastosowania BiSecur to sterowanie pracą drzwi zewnętrzne ThermoSafe lub ThermoCarbon Hörmann. W wersji standardowej te drzwi ryglują się automatycznie w momencie zamknięcia. Dzięki aplikacji właściciel domu może sprawdzić, czy drzwi są prawidłowo zaryglowane. Dzięki funkcji „stałe otwarcie” możliwe jest otwieranie drzwi od zewnątrz bez użycia klucza. Dzieci bawiące się na dworze mogą bez przeszkód wchodzić i wychodzić z domu bez korzystania z klucza. Po zakończonej zabawie wystarczy ponownie dezaktywować funkcję stałego otwarcia - drzwi ryglują się automatycznie.

Inny scenariusz to wietrzenie garażu. Gdy zostanie przekroczony średni poziom wilgotności, wtedy bezpiecznie podnosi się brama garażowa lub bez podniesienia bramy - uchyla się górny panel.

Sterowanie z dowolnego miejsca na świecie

Dom można kontrolować, sterować nim poprzez aplikację BiSecur na smartfonie z dowolnego miejsca na świecie. Właściciel domu może sprawdzić, czy urządzenia w domu mają oczekiwany status (otwarte/zamknięte; włączone/wyłączone), a w razie konieczności jednym przyciskiem pilota wydać odpowiednie polecenie. Może też na odległość zarządzać domem. Na przykład ogrodnikowi na czas wyjazdu domowników pozwolić na otwieranie bramy wjazdowej, nie dając jednak dostępu do garażu czy domu. Można na odległość wpuścić dziecko wracające ze szkoły do domu czy otworzyć bramę dostawcy, który zostawi zakupy pod drzwiami. Z aplikacji może korzystać dziewięciu użytkowników, którym - w zależności od potrzeb i stopnia zaufania - nadaje się różne uprawnienia.

Większe bezpieczeństwo domu dzięki BiSecur

System sterowania radiowego BiSecur, powstał we współpracy z ekspertami z zakresu kryptologii. Wykorzystuje 128-bitowy kod stosowany w bankowości elektronicznej. Takie kodowanie stanowi pewne zabezpieczenie przed włamaniem. Nadajniki na drzwiach i instalacji wyposażone są w diodę LED, która odpowiednim kolorem sygnalizuje, czy brama garażowa lub wjazdowa jest otwarta, czy prawidłowo zamknięta. Aby sprawdzić położenie bramy niewidocznej z wnętrza budynku, wystarczy nacisnąć odpowiedni przycisk na pilocie, np. siedząc na kanapie czy pracując w biurze.

Inteligentne drzwi wewnętrzne z myślą o wygodzie

Pojęcie dom inteligentny oznacza zazwyczaj zdalną obsługę i kontrolę bram, drzwi wejściowych, okien czy rolet. Hörmann umożliwia włączenie w ten system także drzwi wewnętrznych domu. Dwukierunkowym sterowaniem radiowym BiSecur można programować pracę napędu do drzwi wewnętrznych PortaMatic. To rozwiązanie wygodne szczególnie, gdy w domu są osoby starsze czy niepełnosprawne. Drzwi, które same się otwierają i zamykają to duża wygoda.

Więcej zobaczycie w naszym filmie z cyklu "Wybór na 5". Zapraszamy do obejrzenia...