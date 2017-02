Nowoczesne systemy inteligentnego domu

Inteligentny dom w pigułce

Firma Panasonic wprowadziła kompletny zestaw domowej sieci, która umożliwia użytkownikowi zdalne monitorowanie sytuacji w domu i na posesji, a także upraszcza codzienne życie. Dzieci, zwierzęta domowe, samochody, motorowery — teraz, za pośrednictwem inteligentnego urządzenia, możesz mieć oko na wszystko, co jest dla Ciebie ważne.

Innowacyjny system to prosty sposób łączenia inteligentnych urządzeń (kamer, czujników i gniazdek) w sieć oraz sterowania nimi za pomocą jednej aplikacji zainstalowanej na tablecie lub smartfonie. System Panasonic Smart Home jest oparty na technologii DECT ULE, co umożliwia parowanie urządzeń z domowym koncentratorem jednym naciśnięciem przycisku.

Po połączeniu z domowym koncentratorem inteligentne urządzenia można włączać i wyłączać zdalnie, a kamery zapewniają dwustronną komunikację. Oznacza to, że kamerę można na przykład wykorzystać do wskazania kurierowi miejsca, w którym ma zostawić przesyłkę lub do obserwowania dziecka i uspokajania go własnym głosem lub jedną z wbudowanych kołysanek.