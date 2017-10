Inteligentny dom w systemie TaHoma. Bezpieczeństwo i komfort

Czym jest system inteligentnego domu? To sieć integrująca różne urządzenia i pozwalająca na zdalne sterowanie nimi przy użyciu aplikacji instalowanej w telefonie, tablecie lub komputerze. Do systemu możesz podłączyć napędy do bramy wjazdowej i garażowej, rolet i markiz, czy do okien połaciowych. Będą z nim współpracować wszelkiego rodzaju czujniki, od najpopularniejszych: ruchu, dymu, temperatury i nasłonecznienia. System może sterować oświetleniem domu i wokół niego, czy ogrzewaniem jego wnętrz. Dzięki możliwości programowania konkretnych scenariuszy, system zacznie samoczynnie realizować pewne sekwencje zadań, odciążając twoją pamięć.