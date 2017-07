Dom, który jest bezpieczny. Poznaj najciekawsze możliwości domowej automatyki

ZDANIEM EKSPERTA

Dom w wersji smart – dom zabezpieczony

Inteligentne rozwiązania to niewątpliwie większy komfort w zarządzaniu domem. Coraz częściej odpowiadają one za bezpieczeństwo naszego dobytku, nawet gdy, jesteśmy daleko od miejsca zamieszkania. Dobrym przykładem jest centrala do zarządzania domem TaHoma® Premium. Jej nowoczesny design świetnie pasuje do każdego wnętrza, jest łatwa w obsłudze a przy tym może służyć jako system alarmowy.

Wystarczy zintegrować ją z czujnikami ruchu, by w razie zagrożenia automatycznie uruchomił się alarm. Oprócz sygnału dźwiękowego, powiadomienie o włamaniu pojawi się błyskawicznie na naszym telefonie. Samymi funkcjami alarmowymi też możemy sterować zdalnie: z tabletu, smartfona, a także pilota, którym dodatkowo możemy uruchomić scenariusz SOS, gdy nagle potrzebujemy pomocy.

Tomasz Wojniło, ekspert Home Automation firmy Somfy