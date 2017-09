Wymiana grzejnika – o czym trzeba pamiętać. Jak wybrać odpowiedni grzejnik?

Wymiana grzejnika – latem czy jesienią?

O konieczności renowacji instalacji c.o. przypominają nam zazwyczaj dopiero wrześniowe lub październikowe kłopoty z uzyskaniem pożądanej temperatury. Jednak to miesiące letnie są najlepszym czasem na to, by naprawić jej wadliwe elementy. Czekanie na pierwsze oznaki grzejnikowych problemów może znacznie skomplikować proces modernizacji. Jeśli zaczniemy działać już po rozpoczęciu sezonu, remont wymagał będzie usunięcia z instalacji zalegającej wody, zapewnienia dodatkowych źródeł ciepła albo wezwania specjalistów od zamrażania rur. Chcąc uniknąć wszystkich tych komplikacji, można pomyśleć o wymianie grzejnika już pod koniec lata - kiedy nie ma jeszcze potrzeby korzystania z instalacji c.o.