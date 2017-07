Instalację systemu centralnego odkurzacza można podzielić na dwa etapy, co pozwala na rozłożenie kosztów. Pierwszy to rozprowadzenie przewodów systemu odkurzacza centralnego na etapie stanu surowego budowy domu. Drugi to zakup jednostki centralnej wraz z osprzętem w późniejszym, dogodnym dla nas terminie, na przykład na etapie prac wykończeniowych. Wykonanie instalacji warto zlecić jednej z wykwalikowanych firm współpracujących z BEAM Polska działających na terenie całej Polski. Skorzystanie z usług tego typu firmy da nam gwarancję zastosowania przez wykonawcę oryginalnych materiałów oraz pozwoli uniknąć rozczarowania po zamontowaniu jednostki centralnej, gdy okaże się, że system nie działa prawidłowo. Oryginalne rury oraz kształtki składające się na instalacje są antystatyczne, a przepływ powietrza w czasie pracy odkurzacza dochodzi do 100 km/h, co prowadzi do samooczyszczenia się instalacji. W przeciwieństwie do systemów klimatyzacji nie ma potrzeby czyszczenia i dezynfekcji instalacji odkurzacza centralnego. Wystarczy, że będziemy ją użytkować zgodnie z przeznaczeniem.