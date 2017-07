Odkurzacz centralny - czysty dom bez alergii

Z odkurzaczem centralnym bałagan to już nie problem

Przy codziennym sprzątaniu zawsze możesz liczyć na nowe jednostki BEAM. Ta niesłychana siła ssania i skuteczność sprzątania nie zanika z czasem. Przetestowaliśmy silnik na przestrzeni 10 lat regularnego odkurzania. Możemy zapewnić, ze przez cały okres użytkowania BEAM będzie usuwać 100% brudu i kurzu, z jakim będzie miał kontakt, z każdej powierzchni w Twoim domu.

Odkurzacz centralny BEAM jest gotowy do pracy zawsze, gdy tego potrzebujesz. Wsuń tylko lekki wąż do gniazda i zacznij odkurzanie! Można przemieszczać się z pokoju do pokoju oraz w górę i w dół schodów przy niewielkim wysiłku. Brud i alergeny są odprowadzane poza obszar mieszkalny. Pozostaje więc lepszej jakości powietrze. Można oddychać z przyjemnością, wiedząc, że poza wygodą, Twój dom jest zdrowym miejscem do życia.